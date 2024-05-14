00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

▲台股看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）已在5月10日設定為成分股審核基準日，預定本周五（17）日公告成份股轉換、20日生效，不過《ETtoday新聞雲》比對元大投信官網公告成份股異動情況發現，包括光寶科（2301）、統一（1216）等多檔個股從4月掛牌以來一路挨砍，以光寶科一個多月來遭減持4964張最重；統一同一段時間已減碼1960張。

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▲00940成分股異動概況，實際調節以元大投信公告為準，本表僅供參考。（資料來源：元大投信官網、圖／ETtoday整理）

自4月1日以來，6檔遭00940明顯減碼的標的包括：光寶科（2301）減碼4964張、神達（3706）減持2196張、統一（1216）減持1960張、寶成（9904）減持1102張、中磊（5388）減持572張、新普（6121）減持490張。

其中，光寶科、統一兩檔為5月10日成分股核定基準日生效後，13日持續遭到重砍的「唯二」標的。由於投信13日同時賣超統一2399張，導致統一為賣超排行第6大個股，法人推測近半賣壓由00940貢獻而來。

證券業者觀察，多家券商昨日同步發動賣超光寶科，合計逾1600多張，其中包括高盛、野村、元大證券、永豐金-桃盛等據點賣超皆有賣超逾百張以上的紀錄，高盛賣超565張最多。

此外，若觀察00940成分股表現，4月1日掛牌以來加碼最多的為聯電（2303）增持3.36萬張、其次依序是日月光投控（3711）加碼1.05萬張、大聯大（3702）加碼1.02萬張、東元（1504）加碼9417張，中信金（2891）則加碼8074張。