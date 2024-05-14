不只13項超狂福利！486先生徵才起薪52K　還拜託「快去放假」

▲團購達人486先生開出13項超狂福利徵才。（圖／翻攝自486的大丈夫週記網站）



記者隋昊志／綜合報導

台灣被封為是「過勞之島」，不少人羨慕歐美企業不加班文化，時間一到就能準時下班，只要超時加班就是申報加班費，過去多次徵才文都引起網友們熱議的團購達人「486先生」，近日再度開出職缺，不但超好康的福利照舊，看不慣加班文化的他還表示，自己會拜託員工「快去放假」。

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▲團購達人486先生開出13項超狂福利徵才。（圖／翻攝自486的大丈夫週記網站）



知名團購達人「486先生」陳延昶，過去曾多次PO出徵才福利，像是三節禮金發半個月薪資、租屋津貼、育兒津貼、住院全額補助單人房費用等等，每每都讓網友們十分稱羨。近日一篇「歐美勞工要放假，老闆真的都不會過問?」網路文章掀起熱議，也比較出歐美勞權相對於台灣進步，也少有亞洲國家慣性家班的職場文化。

陳延昶表示，自己過去還是員工時，自己心裡就刻劃出理想企業的樣貌，認為特休假既然是勞工權益，就應該把它修完，「那些不合理的事情絕不會在我自己的公司發生」，還曾經在內部會議直接要求員工去放假，希望員工們能掌握好生活與工作之間的平衡。

由於不少員工都是職業父母，陳延昶提到，他十分鼓勵員工們在上班時間內全神貫注將事情做完，下班時間到就趕快回家享受家庭生活，也曾經擔心因為自己坐在那邊，導致員工們不敢下班，反而是自己將事情做完後，刻意跟大家說再見後馬上離開公司。

將「沒事不加班」視為企業文化的486團購，近日也開出多項職缺，其中企劃專員的起薪達到52K，在市場上相當具有競爭力。陳延昶指出，自己不欣賞用較低的底薪，再加上不同名目加給才達到合理水位的方式，因此提醒自己成立公司後薪資要給到位；加上每月租屋或房貸津貼、育兒津貼等福利，不少員工每月可多一筆9千元補助金。