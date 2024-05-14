00929配0.2元！他喊「領14萬真的香」　網一算：實力雄厚

▲原PO在00929才18元時就進場了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

首檔月月配ETF復華台灣科技優息（00929）2日公告最新配發金額，每股預計配發0.2元。就有網友貼出「00929復華台灣科技優息ETF基金收益分配發放通知書」，直呼月領14萬元真的香！貼文曝光後，也掀起網友討論。

00929在4月23日除息，配息金額從先前的0.13元成長至0.2元，配息發放日為5月20日。而在5月2日時，復華投信也公告最新配發金額，每股預計配發0.2元，5月20日為最後買進日，5月21日除息，並將於6月17日入帳。

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就有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，00929的價格還在18元時，他就已經進場，「感謝00929提高配息，月領14萬真的香！歡迎一起加入存股一族」。從他貼出的照片也可見，他持有70萬股，也就是收益分配總額有14萬元。

▲原PO直呼，「月領14萬真的香！」（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文曝光後，引發底下網友熱議，「真羨慕」、「嗚嗚嗚，我最近才開始買而已」、「真好，不用上班看人臉色了」、「這是炫耀文」、「乾爹您好」。

若以18元的價格回推，原PO當初投入的資金超過1000萬元，因此也有網友認為，「你當初如果把這錢都放別的科技股，你就不只月入14萬了」、「我當初要是有這麼多錢，現在應該不會只月領14萬」、「不用謝謝ETF吧，也是自己的1000多萬才有這樣的」、「700張！實力雄厚」、「證明了要更有錢，當初就要很有錢了」、「也要有錢買700張，不然誰不想」。