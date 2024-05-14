狂賀！台灣小將Robofest世界機器人大賽　獲四項冠軍九座獎項

▲51人參賽團隊由創新旅行社安排出國行程。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣小將飛行20小時參加密西根舉辦的2024Robofest世界機器人大賽，11日榮獲四項世界冠軍、一項世界第二名、一項世界第三名的亮眼成績，總統 蔡英文得知消息後致贈賀電，恭喜參賽選手為國爭光。

台灣區主辦單位國際AI教育協會理事長羅堅泰表示，感謝總統第一時間致贈賀文給選手們祝賀鼓勵，也感謝數位產業署呂正華署長隊伍在出發前為選手授旗打氣與祝福，Robofest台灣區選拔賽更獲桃園市青年事務局長期的支持與協助，當然最辛苦的是台灣小將們的努力讓今年奪得台灣隊伍參賽以來最好的成績，共奪四金二銀一銅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Robofest由美國勞倫斯理工大學AI教父CJ Chung於1999年創辦的，他期許以C Creatitiy、J Joy為孩子帶來創意和喜悅。至今已有25年歷史，是美國太空總署NASA以及電子電機工程師學會IEEE認可之國際賽事。

今年2024參加Robofest的國家有20多國包括美國、迦納、加拿大、大陸、香港，共700多隊，2500多位選手角逐世界賽冠軍，台灣總共有13隊台灣代表隊出賽，共計50多位台灣小將，台灣分別在科學展覽創意賽初級組及高級組、水瓶相撲賽、主題賽高級組拿下四個賽項的世界冠軍、醫療機器人初級組第二名、醫療機器人高級組第三名的好成績，其餘還有主題賽初級組第六名、水瓶相撲賽重量級組時間賽第二名，科展創意賽初級組人氣獎總共共計拿下九個獎項，戰果輝煌，大面的台灣國旗在頒獎典禮上旗海飄揚，台灣站上國際舞台，令人感動，展現台灣AI教育的成果，揚名國際!

在科學展覽創意賽高級組獲得世界冠軍，屏東高中四位同學，克服時差，以提倡綠能的設計理念，設計一套家居空調智慧整合系統「家居智慧腦Smart Home」使用中央電腦控制電風扇、冷氣、除濕機，希望在最短時間內達到最適溫度24度，以期能達到節能減碳的目的，對抗全情暖化，以獨特有創意的設計獲得評審青睞。

創新旅行社包辦這次參賽團隊51人的出國行程，旅行社董事長李奇嶽甚感與有榮焉，還幫忙發新聞像國人報喜。