信驊、施耐德電機攜手合作　打造全景視覺化遠端管理解決方案

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

360度沉浸式影像解決方案廠信驊科技（5274）及旗下酷博樂，攜手施耐德電機（Schneider Electric）和巽晨國際（Millitronic），為資料中心打造業界首見的全景智慧視覺化遠端管理解決方案，結合信驊科技及酷博樂的Cupola360沉浸式全景相機及視覺化AI管理平台、施耐德電機的資料中心閘道器與感測器，並透過巽晨國際的無線設施整合，有效提升資料中心遠端管理效率和安全性。



此全景智慧化遠端管理解決方案透過信驊科技Cupola360晶片內全景拼接技術及其軟體平台兼容二次開發之特性，整合施耐德電機與巽晨國際的創新技術發揮綜效，打破傳統機房需實地巡檢方能了解現況的限制，既可即時顯示機房管理數據，更能以第一人稱視角和遠端戰情室（Dashboard）提供直覺式視覺化管理，大幅提升異地機房的管理效率。該方案以Cupola360全景相機結合可擴充的第三方AI分析技術，能提供即時洞察，並在發現異常和潛在的安全威脅時，以自動化情境覺察（situation awareness）幫助管理者快速採取有效的因應措施。



「隨著數位化和網路化的快速發展，以及人力短缺、減碳目標等議題的浮現，資料中心機房不僅面積日益擴大，管理也越趨複雜，各產業領域均面臨對資料中心的需求以及管理上的挑戰。信驊科技、施耐德電機及巽晨國際的合作，為資料中心提供革新的全景視覺化管理平台，能協助各產業管理者透過遠端方式提高營運效率和場域安全。」信驊科技營運長謝承儒表示。



透過施耐德電機的Data Center Expert和NetBotz 系列，能有效收集、整理並發布關於機房管理的重要資訊及警示。結合Cupola360全景視覺化管理平台後，更能完整呈現資料中心的現場即時環境狀況和人員及安全管理，提供遠端管理者更簡便、高效率的遠端巡檢管理模式。



「巽晨國際的AI Web Gateway能快速佈署施耐德電機和其他管理方案，大幅縮減系統整合的時間與步驟，加上Cupola360全景視覺化平台，提供客戶創新的資料中心遠端視覺化管理模式。」巽晨國際總經理林志敏表示。



此創新資料中心遠端視覺化管理解決方案主要由三個部分組成：Cupola360全景視覺化管理套件、由至上電子代理的施耐德電機可擴充式環境監控系統及巽晨國際AI Web Gateway，該解決方案已率先成功部署於巽晨國際母公司宜鼎國際（Innodisk）的宜蘭研發製造中心，未來將持續擴大推廣至各種產業應用的機房領域，協助提升整體營運管理效率。