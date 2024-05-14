夏普堺工廠9月擬停產…改AI數據中心！劉揚偉：最壞時間過去了

▲鴻海科技集團董事長劉揚偉以SHARP最大股東代表身分，親自說明SHARP中期經營方針及在鴻海集團中的重要戰略地位。（圖／鴻海提供）

記者楊絡懸／台北報導

隨著電視面板業務虧損，市場傳出，鴻海（2317）轉投資日本夏普（SHARP）旗下生產電視用大尺寸液晶面板的10代面板廠堺工廠（SDP）決定將在9月停產，之後何去何從也仍在考量相關方案。不過對此，鴻海科技集團董事長劉揚偉14日以SHARP最大股東代表的身分，親自說明SHARP中期經營方針以及在鴻海集團中的重要戰略地位。

「SHARP最壞的時間過去了，未來只會愈來愈好！」劉揚偉說，面對全球局勢的變動和後疫情挑戰，鴻海始終堅定支持SHARP幫助尋找利基，突破困境，加速從虧損走向盈利。

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他強調，SHARP不僅是鴻海的長期合作夥伴，更是重要資產。在市場非常挑戰的這幾年，鴻海始終與SHARP同心協力。

劉揚偉說，自從2023年7月開始，他每個月都會親自到日本待上一周，親自參與SHARP策略轉型方面的討論，並提出經營上的相關建議，直接與SHARP員工和管理層對話，「這樣的溝通，讓我們能夠清楚地掌握市場的變化和即時地提出合適的對策。」

「SHARP獨特的創新技術和百年的品牌，在全球市場上是非常少有的。」從SHARP的CEO吳柏勲的報告中，鴻海也了解到大家最關心的堺工廠將會得到積極處理，轉型為AI數據中心，共同推動SHARP實現輕資產化的目標。

事實上，鴻海一直積極推動的3+3策略——三大產業和三大核心技術，鴻海將協助SHARP在人、車、家、辦公室的智慧產品融入這個策略，也會共同把握AI科技革命的新機遇。

劉揚偉表示，鴻海的三大平台與SHARP的品牌價值，將攜手創造「1+1大於2」的雙贏局面，並堅信鴻海的全球戰略與執行力，可以作為提供SHARP走向成功的重要的推手。

「鴻海會一直與SHARP攜手同行。我們將共同面對挑戰、分享成果，一起見證SHARP未來的輝煌！」劉揚偉說，期待在SHARP的新篇章中共同進步，相信2024年會做得更好。