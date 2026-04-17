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台積電高層酬金飆升　董座魏哲家領24.23億元創新高

▲▼台積電2025第四季法說會15日舉行，台積電董事長暨總裁魏哲家親自主持，對美投資及關稅問題仍是媒體關注焦點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）公布2025年年報，根據年報資料，董事長魏哲家去年領取員工酬金約24.23億元，不僅年增逾1.5倍、續寫新高，換算下來，日薪高達663萬元，是台灣上市櫃高階主管年薪最高外，台積電領取破億元酬金的高階經理人人數也擴大至27人。

年報顯示，魏哲家2025年整體酬金包含薪資、獎金、退休金及分紅，占當年度稅後淨利約0.14%；財務長黃仁昭則領取約3.39億元，占比約0.019%。整體來看，包括共同營運長及多位資深副總與副總經理在內，台積電共29名高層管理人員2025年合計酬金達61.19億元，較前一年的39.4億元大幅成長。

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從酬金級距觀察，年報揭露2025年領取酬金逾1億元的高階經理人達27人，多數核心主管均跨入高酬門檻；僅少數已離任或轉職者未達此水準。

台積電指出，2025年本公司經理人酬金占當年度稅後淨利比重為0.517%，若納入合併財報所有公司則為0.5274%，均較2024年的0.433%及0.4516%明顯提升，顯示獲利成長帶動整體薪酬水準上揚。

台積電也表示，公司總裁及經理人的酬金除參考相關同業水準、公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度也將隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整。公司的財務獎酬計劃與達成風險相關目標掛鉤，並在公司風險承受能力和容忍度範圍內，追求公司的目標。

關鍵字： 台積電

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