馬斯克Terafab「需假以時日實現」　謝金河：技術的生根必須千錘百煉

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「技術的生根必須千錘百煉」為題撰文表示，台積電第一季繳出EPS 22.08元、毛利率逾66%的亮眼成績，全年有機會挑戰每股100元。不過，針對Elon Musk提出的TeraFab與2奈米晶圓廠構想，他引述台積電董事長魏哲家說法指出，「晶圓代工沒有捷徑」，相關技術突破仍需長時間累積，「假以時日」才可能實現。

以下謝金河臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天（16日）是台積電的法說會，交出5724.8億元的淨利，EPS 22.08元，毛利率66.4%的非常卓越成績。從第一季的EPS推估全年，看起來有挑戰EPS 100元的潛力。同時魏哲家也入選世界百人榜。

在法說會上，魏哲家董事長也回應馬斯克的TeraFab殺進巿場對台積電帶來的挑戰，魏哲家淡淡的回應：「晶圓代工沒有捷徑」！這是半導體競賽長期以來的底蘊。

最近馬斯克高調表示要設立一座兩奈米的晶圓廠，而且在工廠內可以吃漢堡，抽雪茄，這等於是宣示可以不要無麈室就可以生產二奈米的晶圓廠。馬斯克是當代不世出的創意天才，他這麼說，大家都不敢否認未來有這個可能性。

不過，我再三詢問半導體技術專家，上週邀請曲健仲博士上電視，我特別再問一次，他也認為不太可能。比較樂觀的專家也認為必須「假以時日」，也許有一天會實現。

另一個是日本Rapidus的CEO突發奇想說要到月球生產晶片，但這個答案和馬斯克的吃漢堡，抽雪茄般，都必須「假以時日」。

今天台積電的成功，是數十年默默耕耘，前仆後繼的努力創造出來的成果，絕非一步登天。就像蘋果手機到今天獨霸全球，如果沒有賈伯斯的紥根，恐怕不會會有今天。

Tesla和Intel合作的TeraFab至少讓Intel股價大幅上漲，至少讓Intel看到台積電車尾燈。馬斯克的晶圓廠不可能速成，今年的重點在Space X，接下來的IPO大戲會讓馬斯克很忙碌，台廠這次會有角色！