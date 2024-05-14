技嘉Q1營收站上500億大關「獲利寫7季新高」！EPS賺3.18元

▲技嘉公布2024年第一季財報。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

主機板與顯示卡大廠技嘉（2376）14日公布2024年第一季財報，營收551.6億元，季增20.9%，年增96.7%，站上500億元門檻寫單季新高；稅後淨利20.24億元，季增49.9%，年增97.4%，寫7季新高，每股稅後淨利（EPS）3.18元。

另觀察技嘉4月營收285.24億元，月增17.6%，年成長2.9倍，連2個月突破200億元，續寫歷史單月新高紀錄；累計前4個月營收836.76億元，年成長1.36倍，同樣也改寫歷年同期新高，主要是因為AI伺服器動能強勁，推升技嘉的營收成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整體AI伺服器浪潮帶動，相關焦點股也受市場高度矚目，尤其技嘉今年第一季AI伺服器業績占比已超過整體50%以上，法人預估，即便消費性產品進入傳統淡季，但AI伺服器業務續強，接下來技嘉獲利情形可望逐季成長。

法人認為，在整體強勁拉貨、供不應求的情況下，技嘉今年營收可望年成長雙位數，獲利也將再寫歷史新高。不過第一季基期高，第二季營收也有可能因淡季效應而季減雙位數，整體伺服器及網通營收則持續向上。

技嘉董事長葉培城日前表示，今年上半年AI伺服器供不應求，可見需求沒問題；不過下半年因晶片新舊平台轉換，供應量逐步紓解的同時也需審慎觀察供給和需求情形，整體而言，他也看好2024全年伺服器出貨與營收皆比2023年成長。