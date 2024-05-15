8檔台股ETF挾科技題材活跳跳　新兵00946成交量破5.68萬張人氣旺

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台股於14日再創歷史新高，在台積電、聯發科、鴻海等電子權值股走揚下，指數終場共上漲128.14點收在20985.85點，單日漲幅近0.61%，從類股指數來看，以電腦及周邊設備、半導體、光電等類股表現強勢，連帶台股ETF表現也是漲多跌少，當中在14日漲幅優於大盤的共計有24檔，而漲幅超過1%的更有11檔。

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▲8檔5/14漲逾1%之台股科技ETF之當日成交量統計。（資料來源／CMoney）



進一步觀察這11檔台股ETF，裡面科技相關ETF就佔據8檔，包括00946群益科技高息成長、00881國泰台灣5G+、00891中信關鍵半導體、00892富邦台灣半導體、00935野村臺灣新科技50、00904新光臺灣半導體30、00901永豐智能車供應鏈和0052富邦科技，而這8檔產品又以00946成交量逾5.6萬張最為熱絡。

財富管理專家表示，電子業不僅是對台灣經濟貢獻最多的產業，獲利能力更是居所有產業之冠，從投資角度來看，可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題。從產業趨勢來觀察，台灣擁有完整的電子產業生態鏈，包括晶圓代工、IC設計、電子代工在全球科技趨勢中扮演重要角色，甚至擁有全球市佔第一的公司，故電子股向來也是外資投資台股時，所青睞的板塊。隨著全球AI如火如荼發展，台灣科技廠不僅有望持續受惠，獲利與成長性俱佳，投資前景亦可期，投資人也不妨透過台股科技相關ETF來參與趨勢。

財富管理專家進一步表示，市面上有數檔台股科技ETF，每檔的選股邏輯也不太一樣，而投資人若想透過一檔產品來掌握台灣科技產業成長行情，並同步建立穩健收益來源，則不妨留意以科技高息股為訴求的ETF，例如甫上市、採月月配，並首創導入外資認同度因子來選股的00946群益科技高息成長，而若對特定的科技次產業有興趣者，例如半導體業，則可參考專注於半導體產業的00927、00891、00892等產品。