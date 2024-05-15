夏普堺10代面板產線停產　明年電視面板供應估少500萬片

▲日本夏普。（圖／翻攝官網）

記者高兆麟／綜合報導

夏普（Sharp）14日正式宣布位於日本的堺10代線工廠將於今年第三季開始停止生產。TrendForce認為，夏普堺10代的關閉對於今年的供給量影響甚微，但因該廠100%用以生產液晶電視面板，產線關閉後，將影響2025年電視面板供給市場，預估整體液晶電視面板明年將減少近500萬片，占整體液晶電視面板供給比重2%。

TrendForce指出，堺10代線生產的電視面板尺寸為42吋、60吋及70吋，皆為非主流尺寸產品，產線關閉將會帶動部分尺寸挪移效應。夏普為42吋電視面板的單一供應商，預計未來該尺寸需求將轉往同樣屬於平價性產品的40吋或43吋。

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過往客戶對於60吋和70吋電視面板的需求均為節慶促銷，但伴隨近幾年客戶陸續減少兩種尺寸的布局，市場規模已然收斂。以60吋觀察，預計將轉往58吋或是供應較足的65吋。而70吋市場，由於彩虹光電已在該尺寸有一定供貨基礎，預計在夏普結束生產後有望獲取轉單需求。

堺10代線的關閉除了對市場供給量體和尺寸帶來變化，對於產業供應鏈也引發一定程度的影響。TrendForce指出，堺10代線今年的客戶組成主要以兩家韓系品牌和兆馳（MTC）為主，產線關閉迫使客戶重新檢視並分配自家面板採購規劃。如三星電子原計劃降低對中國面板廠的依賴，但在堺10代線關閉後，2025年將增加對中國面板廠的採購量。

此外，TrendForce表示，除夏普堺10代線，值得注意的是近期樂金顯示（LG Display）廣州廠的後續走向，不排除對於面板產業再掀起一波洗牌效應，對於今年下半年至2025年的電視面板市場供需勢必也將重整出新格局。