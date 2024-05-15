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15檔台股ETF「收盤創新高」！　0050、00878雙雙上榜

▲15檔台股原型ETF表現亮眼，5月15日收盤價全寫新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股驚驚漲，15檔台股原型ETF表現亮眼，15日收盤價全寫新高。受益人數超過百萬人的「老牌ETF」如元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）雙雙在列，投資人樂開懷。

法人指出，台灣加權指數邁入5月以來連漲，加上MSCI公布最新季度調整，MSCI中小型指數新增28檔，以半導體、營建、綠電等三大族群最多，讓台股15日站上21,000點關卡，盤中最高來到21,308.32點，最後收在21,147.21點。

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受此利多加持，00878以每股23.4元作收，連續4個交易日刷新高，5月16日為除息前最後買進日，市場看好填息實力，料將持續吸引投資人搶進。

與00878一樣具備永續題材的群益台ESG低碳50ETF（00923）收盤也同步創高。00923經理人邱郁茹表示，台灣減碳政策越發明確，低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力。

在投資方面，邱郁茹認為，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議可布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI的大趨勢及受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。

展望台股後市，邱郁茹表示，隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公布，股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

▲15檔「收盤價創高」ETF。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

▲15檔「收盤價創高」ETF。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

另外，5月以來已有4個交易日創下掛牌以來的新高價的大華優利高填息30（00918）15日盤中一度高達24.56元，也是掛牌以來的新高，後市可期。

00918經理人郭修誠表示，以各產業來看，電子股與金融股的表現相對亮，。加上近期各公司陸續召開法說，只要有正面消息，都有助股價的上漲。

另外，就國際市場來看，美國4月躉售物價加速上漲且漲幅高於預期，但聯準會（Fed）主席鮑爾重申不升息立場，美股4大指數14日全面走揚，那斯達克指數收盤更創下歷史新高。接下來，可關注即將公布的4月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）等通膨數據。

展望後市，郭修誠表示，多數高股息ETF成分股包含了電子股與金融股，即將進入除權息旺季，他建議投資人透過ETF布局，一手掌握電金族群，並透過息收降低資產的震盪，期待長期的資產爆發力。

關鍵字： 台股ETF投資科技股理財

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