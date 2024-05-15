ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

生技股新兵到！　共信-KY預計六月中旬上櫃

▲▼共信-KY總經理林懋元。（圖／記者高兆麟攝）

▲共信-KY總經理林懋元。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

共信-KY（6617）將於16日舉行上櫃前業績發表會，並預計在六月中旬掛牌上櫃。共信研發的PTS癌症新藥，是全球首款能直接注射腫瘤，使癌細胞凋零且不損傷正常細胞的產品。

共信表示，用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已於2022年11月取得中國肺癌藥證，2023年8月正式上市銷售，並已於近日透過「指定患者用藥計畫（NPA）」取得新加坡的核准，準備在新加坡的醫院內提供新藥給病患使用，並於收集當地收案療效成果後，準備正式遞件申請新加坡藥證。此外，PTS能從治療人類癌症延伸至犬、馬腫瘤，是目前全球唯一可跨物種的癌症藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

共信-KY總經理林懋元表示：「生技領域的醫跟藥都需要創新，才能降低競爭對手數量，並建立難以超越的技術門檻。」PTS是一種化學小分子抗癌藥物，2004年獲得FDA一期臨床認可，2020年被納入中國藥典，2023年正式在中國上市。共信-KY花二十年磨一劍才得以成功將化工級原料透過專利技術轉化為醫療級材料，並成為目前唯一被寫入中國藥典的台灣藥物。有別於一般生技公司在開發新藥時會從藥典裡找資料來做，由於共信自主開發原料藥並被寫入藥典，因此用藥規範是自己訂定的，締造同業難以跨入的高門檻。

林懋元指出，PTS可透過內視鏡、超音波穿刺及一般注射模式給藥，能直接注射於腫瘤上，比傳統方式更精確。療程一般需注射三劑，但劑次視腫瘤大小及患者病況而定。PTS可調控癌細胞的脂筏，抑制增生並促進凋零，徹底清除癌灶，且不會傷害正常細胞；注射24小時後腫瘤壞死，保留正常組織。

除了PTS302已取得中國藥證外，根據目前的研發進度，用於治療惡性胸腔積液的PTS500預計在2024年開展多國多中心的第二、三期臨床試驗；治療氣管腺樣囊性癌的孤兒藥PTS-02，預計在2024年第三季申請第二期臨床試驗；治療中晚期原發性肝癌的PTS100則在台大、北榮、北醫進行第二期臨床病患收案中。治療頭頸癌的PTS202已完成臨床方案設計；用於治療惡性犬類黑色素瘤的GWa103已獲得台灣的田間試驗許可，目前收案進度約七成左右，預計收案持續至今年第三季，並計劃第四季準備進行申請台灣藥證的工作。同時，也預計向美國正式申請Conditional approval，如能順利取得核准後，就能前往美國執行臨床試驗，並同時取得有條件式的銷售資格，即能在美國執行臨床試驗的同時先開始銷售。而澳洲藥證的部分，則規劃在第三季由經銷商Cape公司申請在澳洲進行臨床試驗。

林懋元更表示，PTS302已經取得新加坡及馬來西亞核准進行NPA，今（15）日將在新加坡進行首例NPA（等同於台灣的恩慈療法），月底同時計畫在馬來西亞進行首例NPA，此舉策略是讓共信能在東南亞地區提前開始產生案例，除了可增加PTS302的國際知名度外，如能在當地先有治療成果，亦可縮短申請新加坡及馬來西亞藥證的審查時程。

共信-KY目前已在台灣近百位癌症患者進行恩慈療法，是目前台灣單一藥物最多被使用於恩慈療法的新藥，顯見醫界對其之肯定，公司未來也將加速國際取證，以幫助更多癌症病患改善生活品質並延長生存期。
 

關鍵字： 共信

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買　「3大情境」最樂觀上看294元

鴻海獲利侵蝕、外資仍力挺喊買　「3大情境」最樂觀上看294元

電子代工大廠鴻海（2317）雖然認列夏普投資虧損，淨利低於預期，但因AI伺服器營收年增2倍，也對今年第二季、全年營運抱持成長看法，美系外資則在最新的報告中以「加碼」評等力挺鴻海，目標價維持210元。

2024-05-15 14:45
輝達黃仁勳去年調薪6成至11億　超越英特爾CEO多達二倍

輝達黃仁勳去年調薪6成至11億　超越英特爾CEO多達二倍

根據外媒MarketWatch報導，NVIDIA最近披露的資訊顯示，執行長黃仁勳去年的薪酬上漲了60%，總薪酬來到3420萬美元，換算約為新台幣11億元，高於他在 2023財年獲得的2140萬美元和2022年獲得的2370萬美元，黃仁勳薪水更是英特爾執行長基辛格的兩倍之多。

2024-05-15 11:39
00878配0.51元破紀錄　精算買超過142張要繳補充保費

00878配0.51元破紀錄　精算買超過142張要繳補充保費

季配型ETF國泰永續高息（00878）即將在17日除息，明（16）日為最後買進日，這次配發0.51元股利創新高，換算持股超過142張的投資人，有繳交二代健保補充保費的風險。

2024-05-15 10:50
認損夏普影響Q1獲利！鴻海開低一度見跌幅3%　嚇壞多數投資人

認損夏普影響Q1獲利！鴻海開低一度見跌幅3%　嚇壞多數投資人

鴻海（2317）因第一季認列轉投資日本夏普（Sharp）損失新台幣105億元，影響獲利表現，15日早盤以168元開低，開盤5分鐘跌幅逾3%，最低來到165.5元，嚇壞多數投資人，盤中最高價171元，目前回升暫報170元。

2024-05-15 10:27
MSCI季調出爐！　台股全球標準成分股增奇鋐、華城2檔

MSCI季調出爐！　台股全球標準成分股增奇鋐、華城2檔

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，台股在全球標準型指數成分股新增奇鋐(3017)、華城(1519)等2檔，剔除南電(8046)、譜瑞-KY(4966)、力積電(6770)等3檔。相關調整結果將於5月31日收盤後生效。

2024-05-15 08:30
「運算怪物」GB200量產再等等！英業達股價臉綠、重挫6.78%

「運算怪物」GB200量產再等等！英業達股價臉綠、重挫6.78%

伺服器大廠英業達（2356）舉行法人說明會後，15日早盤開低以56元開出，盤中見到跌幅6.78%，最低觸及55元跌破季線，投資氣氛相比前一天明顯有落差，午盤股價仍臉綠，跌幅逾6%。

2024-05-15 12:00
Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats要娶熊貓　勞動部5／29與工會業者展開3方對話

Uber Eats昨日宣布花9.5億美元（約308億台幣）併購foodpanda台灣外送事業，引發市場熱議，公平會坦言可能因獨佔而無法通過，勞動部也喊話要維護外送員權益，勞動部長許銘春表示，5／29和工會及2家平台業者召開對話會議，對話的過程也都會提供給公平會參考，並呼籲公平會一定要重視14萬名外送員權益。

2024-05-15 10:44
00946重返10元發行價！　4檔高息ETF新兵最先達陣

00946重返10元發行價！　4檔高息ETF新兵最先達陣

台股高息ETF新兵終傳捷報！群益科技高息成長（00946）今（15）日挾科技股走揚、台股創新高的氣勢，開盤不到半小時回到10元發行價，最高報10.01元，成為今年推出的4檔高息ETF中，首檔破發後重返發行價的標的。

2024-05-15 09:47
亞馬遜貝佐斯加持不夠力？世芯-KY開盤漲停沒鎖住　解套賣壓出籠

亞馬遜貝佐斯加持不夠力？世芯-KY開盤漲停沒鎖住　解套賣壓出籠

世芯-KY（3661）昨日發布公司辦理私募現增，獲全球電商龍頭亞馬遜，認購股權22萬4537股（約224張），每股定價2382元，總投入資金約5.35億元，今日開盤即衝漲停，股價來到2980元，但並未鎖死，開盤10分鐘後，股價漲幅已收斂至上漲6.09％，在2875元附近遊走。

2024-05-15 09:11
MSCI季調開獎！中小型股增富世達等28家　營建股入列

MSCI季調開獎！中小型股增富世達等28家　營建股入列

MSCI(明晟)今(15)日凌晨公布最新半年度調整，全球小型指數成分股則一口氣新增富世達(6805)等28檔，包括名軒（1442）、海悅（2348）等多檔營建股入列，剔除泰鼎(4927)等10檔，相關調整結果將於5月31日收盤後生效。

2024-05-15 08:42

讀者迴響

熱門新聞

萬海明起「關緊閉」到月底！4度飆漲被盯　證交所出手降溫

ASML下一代EUV價格超高　台積電：A16不一定需要用到

高雄機場今夏每週300班、飛日本78班　冬季班表有望增日本3航線

蘋果西打公司慘了！大飲Q1財報　會計師評「存在重大不確定性」

越捷航空仲夏冒險之旅　台灣飛越南1850元起

生技股新兵到！　共信-KY預計六月中旬上櫃

00929配0.2元！他喊「領14萬真的香」

外資力挺鴻海！最樂觀上看294元

大車隊首季EPS1.94元、單季歷史新高　今年可望再上層樓

英業達股價臉綠、重挫6.78%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366