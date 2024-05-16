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貿協首度舉辦「奈及利亞台灣形象月」　台奈合作進入新時代

▲奈及利亞台灣月開幕活動左起日商丸紅奈及利亞分公司社長中野誠、ITFA貿易大使Collins E.Nwosu、NACCIMA秘書長Sola Obadimu、駐奈w台北貿易辦事處劉翼平代表、拉哥斯台灣貿易中心林志都主任、知名活動主持Gbolade Famoriyo。（圖／貿協提供）

▲奈及利亞台灣月開幕活動左起日商丸紅奈及利亞分公司社長中野誠、ITFA貿易大使Collins E.Nwosu、NACCIMA秘書長Sola Obadimu、駐奈w台北貿易辦事處劉翼平代表、拉哥斯台灣貿易中心林志都主任、知名活動主持Gbolade Famoriyo。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的「2024年北非暨西撒哈拉貿易訪問團」於5月13日抵達奈及利亞第一大城拉哥斯，為「奈及利亞台形象月」揭開序幕，共吸引109位奈及利亞買主到場，促成149場洽談，預期達成商機551萬美元。　

奈及利亞台灣形象月為近年來貿協於奈國舉辦最盛大的活動，當日重量級貴賓雲集，也吸引大批當地媒體到場。奈及利亞最大的商工組織-奈及利亞商工礦農總會（NACCIMA）秘書長Sola Obadimu親自率團出席並致詞。

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包括奈及利亞國際貿易便捷協會(ITFA)貿易大使Mr. Collins E. Nwosu、拉哥斯商工會主席Mr. Gabriel Idahosa、以及奈及利亞製造商協會主席Mr. Otunba Francis Meshioye皆為座上賓。嘉賓們均表達了對於未來奈及利亞商工界與台灣業者加強雙邊互動的期望。日本五大綜合商社之一-丸紅的奈及利亞分公司社長中野誠也親臨本活動，向團員傳授當地經營策略及奈及利亞實戰心得，並透過專業引導和市場意見交流，有效加深了台灣團員對當地個別產業狀況的認識，並對拓銷策略有更進一步的想法。

9家台灣企業精銳盡出，包括上市公司旭隼科技、車王電子、地球公司、獲小巨人獎的歐典生技、台灣精品獎得主益銳公司等，透過開幕活動在現場貴賓及當地媒體面前介紹我國產業的全球領導地位及先進技術，推廣眾多優質產品。

當地台商Maxxis輪胎奈及利亞代理和Ogbuta黏著產品公司也參與了本次活動，共同開拓西非市場。主辦單位貿協特別準備了台灣茶飲及點心讓奈國嘉賓品嚐，體驗台灣食品背後豐富的文化底蘊。

奈及利亞台灣形象月中，奈及利亞大型汽車配件通路商Kamsiparts此次與數家團員洽談汽車配件及小型機械設備，該公司區域經理Ms.Chinasa Oriaku曾在國際展覽上注意到車王電子的產品，品質受中高端客戶青睞；而C經理也從奈及利亞積極發展製造業的角度來鼓勵團員投資相關領域，藉由當地製造部份零件來減免關稅，並透過當地人才開拓市場；鏈嶔的塑膠機械非常受矚目，搭配產品運作影片更讓買主一目瞭然，買主也找尋可以做小包裝與小容量的設備來滿足不同消費客群的需求。

駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處代表劉翼平表示，奈及利亞是西非最大的市場，擁有超過2億人口，居非洲之冠。隨著近年人口的持續增長，奈國的市場需求也隨之擴大，各式商品的需求顯著增加。此外，奈及利亞擁有豐富的原油、天然氣及多樣的農工礦產資源，是非洲最大的原油出口國。這些條件使得各國跨國公司高度重視奈及利亞市場，進一步鞏固了其作為非洲指標市場的地位。

貿協拉哥斯台灣貿易中心主任林志都提及，奈及利亞政府大力鼓勵各產業在當地製造生產，以滿足龐大消費人口的需求。奈國市場因其巨大的發展潛力受到矚目，特別是在民生消費領域表現出色。具體而言，食品加工、產品包裝、汽機車配件、小型加工業以及其他消費品製造業都是具有高度發展前景的行業。

根據經濟部國際貿易署統計資料顯示，2023年我國對奈國出口額約1.86億美元，較前一年增長32.3%，主要出口項目為燃油、塑膠及其製品、機械、汽配零件、鋼鐵等；而我國自奈國進口額為2億美元，主要進口項目為原油、未經塑性加工鋁、及穀物果實等。

「2024年北非暨西撒哈拉貿易訪問團」已於5月4日啟程赴西非三大經濟體象牙海岸、迦納、奈及利亞等國、囊括西非超過70%經濟規模的地區拓銷，3站總計洽談超過300位買主，成果豐碩。在奈及利亞之後更於5月14日繼續前往阿爾及利亞，布局北非重要市場。

為協助我業者爭取更多非洲市場合作機會，貿協將辦理8月「非洲南撒哈拉貿易訪問團」及9月「尼羅河流域貿易訪團」，前往肯亞、坦尚尼亞、馬達加斯加、史瓦帝尼、埃及、索馬利蘭、盧安達及衣索比亞等國開拓商機。如欲查詢非洲第一手資訊，可多利用非洲經貿網https://africa.taiwantrade.com/。

關鍵字： 貿協首度舉辦奈及利亞台灣形象月台奈合作新時代

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