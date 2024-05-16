【廣編】純網銀首家外匯指定銀行　LINE Bank理財服務首推台美雙幣最高10%優利

圖、文／LINE Bank提供

LINE Bank於15日宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀。

即日起，LINE Bank將陸續開辦各種外幣存款匯款及服務，可透過LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括LINE Bank App或LINE App錢包，依個人理財及資產配置所需，輕鬆取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務。

LINE Bank首波外匯服務推出結匯、外幣（美元）活存、跨境匯出及外幣收款等業務，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。高利存款專案，祭出美元及台幣雙利優惠。有別於市場上常見的美元高利存款，LINE Bank的存美元、享台幣活存利率加碼專案，提供台灣用戶最實質的優惠，免再次結匯換回台幣、即可立即使用。

LINE Bank的外幣收款服務，接受本國境內銀行及全球境外銀行的美元匯款，上市期間客戶享有匯入手續費每筆只要NT$50的優惠（原價NT$400）。跨境匯出服務，LINE Bank只要NT$150（原價NT$600）款項即可全額到達美國的收款銀行。

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