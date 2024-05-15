LINE Bank搶下純網銀首家外匯執照　推10%高利存款

▲ LINE Bank 成為首家取得外匯指定銀行執照的純網銀。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

LINE Bank今（ 15 ）日宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式對外開辦的純網銀，另LINE Bank祭出10%高利存款。

這項全新服務的正式對外開辦，將開啟LINE Bank提供180萬客戶台、外幣財富管理及資產配置等理財服務的序幕。

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LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank透過客戶調查，了解新世代的台、外幣理財需求，未來除了推出各種外幣及財富管理產品之外，也將持續深化與快金融平台夥伴的產品合作，期望提供客戶更廣泛且深入的財富管理服務。

即日起，LINE Bank將陸續開辦各種外幣存款匯款及財富管理產品與服務，客戶可透過LINE Bank所提供的手機行動銀行與快金融平台，包括從LINE Bank App或從LINE App錢包，依個人理財及資產配置所需，輕鬆取得台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務。

LINE Bank首波外匯服務推出結匯、外幣（美元）活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除優化結匯及外幣匯款／收款的流程，期間也推出高利存款專案及匯款/收款手續費優惠，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。

LINE Bank也祭出美元及台幣雙利優惠，除了享有美元活存利率1.2%外，於LINE Bank外幣活存帳戶存款餘額達2千美元(含)、且台幣定存每日餘額不低於活動基準日（2024年5月14日），次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10%，為市場上罕見的雙位數高利活存，當日達檻、次日享加碼。

有別於市場上常見的美元高利存款 – 存美元、領美元利息專案，LINE Bank的存美元、享台幣活存利率加碼專案，提供台灣用戶最實質的優惠，免再次結匯換回台幣、即可立即使用。

LINE Bank的外幣收款服務，接受本國境內銀行及全球境外銀行的美元匯款，可以直接匯入美元存入外幣帳戶、或是直接結售為新台幣存入LINE Bank主帳戶，24小時隨時可於App收款，且可收款期間長達20天，提供充裕處理時間，減少因來不及處理而遭退匯的情況。上市期間客戶享有匯入手續費每筆只要50的優惠。

另跨境匯出服務方面，第一階段開放匯款至美國的美元帳戶，只要是LINE Bank用戶，無須臨櫃也無須開立外幣帳戶，直接以台幣匯款，匯款時自動結匯，最快當日到行。有別於一般跨境匯款、需被層層收取費用，LINE Bank是無額外收取跨境處理費及中轉行手續費，且上市期間匯款手續費只要150款項即可全額到達美國的收款銀行。