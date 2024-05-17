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【廣編】三一東林豪車、智能照明　龍年業績旺

三一東林（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／三一東林提供

三一東林（3609）集團強化多元營收，在汽車事業部局穩健成長後，積極投入營建產業所需的智能照明，子公司「三一照明科技Cubee Lighting」及德國孫公司「ON Lichttechnik GmbH」並與德國子公司「HEP GmbH」日前參加德國Light＋Building Frankfurt展覽成果豐碩。

三一東林集團以智能照明系統為主導，擁有經驗豐富的介面設計團隊及照明設計專業人才，深耕智能照明領域，為三一東林建構強大的營收第二隻腳-電子科技智能照明事業版圖，德國展後訂單詢問熱度居高不下。

三一東林集團去年正式取得英國純手工汽車品牌-摩根汽車（MORGAN Motor）中國區獨家代理權，依目前預收單熱絡情況來看，預計今年第二季通過當地驗證程序，並預計7、8月將陸續獨家引進Hofele與BRABUS等品牌進中國各大城市。

三一東林銷售主要產品為高端精品汽車改裝成車，此次於中國市場率先引進MORGAN新世代PlusFour、PlusSix兩款熱門車型 ，2024年MORGAN在中國銷售目標可望交車60輛，MORGAN車款在當地的平均售價高達人民幣200萬元，有望貢獻營收約台幣5.2億元。

MORGAN在英國已有超過百年的悠久歷史，採全客製化生產，並以純手工製造的品質而聞名，三一東林與MORGAN保持良好的夥伴關係，相繼取得台灣與中國之獨家代理權，並結合「上海旗艦展間」優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務，以創造VVIP客戶最高水準的品牌體驗。目前除了上海之外，三一東林預計將再跨足其他中國城市，現已有四組經銷商主動與公司洽談，都位於一線城市。

三一東林表示，登陸上海不僅推出高端精品汽車改裝成車，上海展廳更結合集團旗下新世代智能照明產品，透過專業的照明設計及燈具，並搭載 AMO無線智慧照明控制平台，為上海展間汽車展示呈現無與倫比的照明體驗及視覺享受。而未來三一東林也將投入更多的資源發展高級訂製成車，提供更完善、優於原廠的完整售前與售後服務，全力搶攻人民幣達千億元的改裝成車市場商機，將使三一東林（3609）重回雙率雙漲的成長趨勢。

關鍵字： 三一東林

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