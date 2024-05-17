撥補台電增資千億元！國債鐘新高　每人背債27.4萬元

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／綜合報導

立委昨（16）日財委會質詢關注國債鐘顯示平均每人負擔債務創歷史新高，財政部發新聞稿補充指出，歷來國庫第1、2季都是撥付政府各機關日常支出高峰，加上5月上旬前陸續撥補台電公司增資股款1001億元，以致國債鐘略升，但（17日）即時清償短期債務480億元，人均負債會降至27.2萬元。

立委李彥秀昨在財委會質詢時，引用國債鐘最新資料，截至今年5月10日，中央政府債務未償餘額合計6兆4128億元，平均每人負擔債務27.4萬元。財政部長莊翠雲回應表示，往年上半年通常是國債鐘高峰，5、6月大筆稅款進來會優先還債，國債鐘數字就會往下降。

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財政部補充說明，我國嚴格管控年度歲入歲出差短及債務規模，落實財政紀律，債務比率自101年高峰之36.3%逐年下降至112年28.3%，截至今年5月10日止實際數比率為26.5%，同日國債鐘平均每人負擔債務27.4萬元為短期資金調度結果，今日即時清償短期債務480億元，使人均負債降至27.2萬元。

財政部強調，歷來國庫第1、2季除撥付各機關日常支出外，尚須撥付中央政府軍公教人員年節獎金、地方政府補助款、健保補助費等，加計5月上旬前陸續撥補台電公司增資股款1,001億元，需以短期融資因應致國債鐘略升。