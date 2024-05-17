不賣台積電！神人曬對帳單「報酬1200%」　全場驚呆：台灣股神

▲台積電股價近日創新高，有投資人報酬率高達1239%。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

台積電（2330）近期股價不斷創新高，已站上8百多元，吸引不少投資人獲利出場。日前有網友分享，他從62.4元買進台積電，至今報酬率高達1239%，讓不少人驚呆直呼「你才是真的台灣股神吧」。

近日，有網友在網路論壇「Dcard」股票版以「台積電高歌離席了，祝大家人人都發財」為題發文表示，台積電創新高，也順勢出清所有台積電。他分享自己是從318元買進台積電4000股，最終賣在台積電股價近日歷史新高的855元，報酬率達167%，獲利213萬，準備用這筆錢拿來買房。

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▲台積電股民62.4元買進6000股，放到現在報酬率飆破1239% 。（圖／翻攝自Dcard）

豈料，該貼文留言當中釣出股神！有一名28歲網友留言分享，他是在2010年左右，買進台積電6000股，當時每股成本價為62.4元，總成本為37萬4千餘元。如今台積電股價已漲至8字頭，他持有的股票價值已飆漲至502餘萬元，獲利464餘萬元，報酬率高達1239%。

許多網友們看到如此驚人的獲利數字，紛紛留言驚嘆，「好猛，原來真的有抱這麼久的」、「真正的台灣股神巴菲特」、「你是傳說中的時空旅人嗎」、「哇！釣出神人了，財富自由的感覺真好」、「你是神話世紀留下來的人吧」、「62.4太神了，我願稱你台積王」。