快訊／00940換股開獎！ 長榮還在　成分股「增刪各21檔」曝光

▲元大臺灣價值高息ETF（00940）換股，吸引投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

元大台灣價值高息（00940）掛牌上市以來，首次成分股調整出爐。在50檔成分股中，新增及刪除各21檔，調整後指數本益比下降，聚焦相對「低本益比」優質股票的評價面，其中，外界最關注的長榮（2603）並未被刪除，至於權重如何則要等官方公布。

00940以10元低門檻吸引投資人關注，掛牌前受益人數達70.83萬人，4月最新資料顯示人數已達百萬。

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00940追蹤的「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，每半年進行成分股審核，每年定期審核2次，以5月、11月的第7個交易日為審核基準日。根據臺灣指數公司5月17日公布2024年第1次成分股定期審核結果，此次成分股新增及刪除各21檔。

新增21檔成分股：

2206 三陽工業、2357 華碩、2504 國產、2520 冠德、2548 華固、2618 長榮航、2634 漢翔、2809 京城銀、2884 玉山金、2890 永豐金、2892 第一金、3010 華立、3044 健鼎、3376 新日興、3406 玉晶光、3413 京鼎、3703 欣陸、4766 南寶、4961 天鈺、5534 長虹、6278 台表科

另外，也刪除21檔成分股：

1216 統一、1723 中碳、1785 光洋科、2301 光寶科、2352 佳世達、2404 漢唐、2474 可成、3005 神基、3014 聯陽、3596 智易、3704 合勤控、3706 神達、5388 中磊、5469 瀚宇博、5876 上海商銀、6139 亞翔、6146 耕興、8016 矽創、8150 南茂、9904 寶成、9921 巨大

00940成分股納入和刪除變動，將在5月17日（星期五）交易結束後、也自5月20日（星期一）起生效。

元大投信指出，00940追蹤標的指數是自台灣上市櫃市值300大企業中，參考「巴菲特價值投資哲學」，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，成分股並以股利率進行加權，表現股息導向的投資組合績效，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。

據臺灣指數公司公布的臺灣價值高息指數新增、刪除成分股清單，隨台股今年以來持續上漲，此次調整21檔成分股，呈現出「電子類股減少、金融類股增加」，整體持股平均本益比下降。

以5月16日收盤數據計算，新增成分股平均本益比14.2倍，刪除成分股平均本益比15.8倍，調整後指數本益比約為15倍、代表資金效率的股東權益報酬率（ROE）為13.3%，相較加權股價指數的本益比23倍、ROE 9.6%，持續反映00940聚焦評價面合理且營運具增長潛力個股的配置價值。