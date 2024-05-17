在高雄讀大學「生活費15K」夠用嗎？網點出1關鍵：太多

▲生活費15K夠用嗎？（圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果孩子已經讀大學了，生活費要給多少錢才夠用？一名網友發文表示，他同事的兒子在高雄讀大學，但卻說1萬5000元的生活費不夠用，於是他就想知道，這樣的金額真的很吃緊嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「高雄的大學生，生活費15K／月，很緊嗎」為標題發文，提到他有個同事的兒子在高雄讀大學，但是卻說15K的生活費不夠用。同事聽聞後詢問兒子都把錢花在哪？對方則回答說，吃幾次大餐就把錢花光了。對此，原PO不禁感到好奇，若在高雄生活，每月1萬5000元的生活費會很吃緊嗎？

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貼文曝光後，有部分網友表示，「15K真的太少，交女友不用錢嗎」、「三餐加飲料，一天300元就沒了」、「真的太少了，至少給2萬吧」、「男的齁，當然不夠」、「只能給孩子一個月15K而以真的別生了」。

不過也有網友認為「正常講生活費都不會含房租吧？純吃喝玩樂就15K」。而大多數網友也回應，「不含房租其實很多了」、「嫌少的應該都沒讀過大學吧？不含租屋很多」、「就算含房租，1萬5也是爽死了吧」、「含房租還算正常，不含的話，那也太會揮霍了」、「不含房租太多，含房租也太多」。

還有網友直言，「大學生自己不打工，是多廢啊」、「不會滾去打工喔？這種花法給多少都沒用」、「大學就在吃大餐了喔？怎不去打工」。