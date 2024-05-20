生活費12K！想吃好一點「就不夠用」　網給建議：不香嗎

▲原PO沒有打工。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

生活費多少錢才夠用呢？近日有網友發文透露，他目前在新竹讀研究所，每月只有1萬2000元可以用，雖然平時沒什麼問題，但如果偶爾要買必需品，或是想稍微吃好一些，錢就會不夠用，大家覺得這個金額夠嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「生活費一個月12000夠嗎」為標題發文，提到他現在在新竹讀研究所，平時沒有當家教也沒有打工，每個月只有1萬2000元可以使用。他透露自己一餐吃100元，所以一個月的伙食費就要9000元，另扣掉手機月租費和機車油錢，幾乎沒有娛樂花費的他，每月只會剩下1700多元。

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原PO拋問，他這樣的花費應該算合理？不過如果突然要買必需品，或是想要吃好一點，這筆錢根本就不夠用。他每次看到以前的同學吃香喝辣，再對比自己連買麵包都要猶豫，就越想越氣。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我大學一個月生活費3萬」、「12000我不知道怎活」、「飯錢太多啦，1天200元差不多」、「我有工作，生活費也是12000」、「我還是學生時，生活費一天200元」。

還有網友則認為，「打個工多點收入不香嗎」、「校內應該也有很多打工機會吧」、「窮又不去打工是怎樣」、「還是打工吧，12000超級難過」、「建議接家教，現在有線上家教可免去通勤時間」。