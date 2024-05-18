夏普減產面板救星？　面板雙虎可望止穩！

▲日本夏普。（圖／翻攝官網）

文／玩股華安

夏普於2024年第一季由於面板業務認列了巨額減損損失，導致淨損達1,520億日圓。因應此財務困境，夏普進行了一系列的業務調整，包括將停產位於土界市的10代面板廠SDP，並計劃在2024年9月底之前完成。此外，夏普也計劃減產中小尺寸液晶面板，並考慮出售半導體事業和智慧手機用相機模組事業。這些調整旨在減少固定成本和優化生產效率。此消息一出，也帶動今日面板雙虎紛紛走高。

疫情過後許多產業紛紛面臨庫存過高，而紛紛開始出現減產來穩住價格，其中記憶體、面板這兩個景氣循環股是最常聽到靠減產穩價格的兩個慘業，海運業近年也有出現減班穩價，而記憶體隨著AI發展以順勢將需求拉高，使記憶體近期有不錯的表現。那近期的面板也紛紛出現減產訊息，面板股近期可望迎來上漲嗎?讓我們來先看看群創(3481)、友達(2409)的K線圖。

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從技術線型來看，今日群創、友達股價都來到了下降反壓位置，我們由上至下劃出切線，就可以發現。群創、友達都來到了短期下降反壓的位置，且過去底部的頸線守得相當的好，隨時可望向上突破。

再來看看面板雙虎的營收狀況，我們可以看出面板雙虎的營收逐漸回穩，且法人表示面板可望在下半年轉盈。

近期從記憶體的十銓(4967)、威剛(3260)先走高後，再來換到海運族群萬海(2615)、陽明(2609)走高，且這些均是景氣循環股，而根據過去經驗統計，股市上漲的過程中，時常面板雙虎都是在股市末升段時會出現上漲的族群，而在減產與下半年可望轉盈的題材下，近期可以開始留意面板族群股價，或許將出現不錯的走勢。

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