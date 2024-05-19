00940成分股調整！29檔保留　3檔買最多權重增

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

元大臺灣價值高息（00940）首次換股在17日揭曉，新增與刪除股各21股，換言之，50檔成分股中有29檔保留在名單上，但仍需面對權重增減考驗，根據00940最新公佈成分股權重變化，在上周（5/13~5/17）換股期間，29檔保留股有14檔權重增加，其中又以中信金（2891）、聯電（2303）與聯詠（3034）加碼最多。

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依00940公開說明書規定，成分股於定審基準日（5/10）後5個交易日後生交（5/20），生效日（含）起設有5個交易日調整過渡期，也就是24日（周五）要全數調整完畢。

比較00940在10日審核基準日與17日公布成分股中保留29檔的權重變化，以中信金加碼最多，權重增加0.71個百分點，其次是聯電0.57個百分點，而聯詠也有0.56個百分點。

權重增加在0.1個百分點以上的成分股，依序為和碩（4938）0.31個百分點、聯發科（2454）0.3個百分點、世界（5347）0.23個百分點、廣達（2382）0.21個百分點、日月光投控（3711）0.11個百分點、大聯大（3702）0.1個百分點。

至於權重增加在0.1個百分點以下的成分股，依序為力成（6239）0.08個百分點、東元（1504）0.05個百分點、長榮（2603）0.02個百分點、東陽（1319）與頎邦（6147）皆是0.01個百分點。