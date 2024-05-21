飾金飆9780元新高　銀樓老闆驚算「3個月一套差3萬」

▲飾金價格走高，由於利多不斷，銀樓業者建議有需求的人提前進場。

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價飆每盅司2440美元新高，銀樓飾金報價5月20日也來到每錢台幣9780元天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信計算後發現，想要結婚買整套飾金的人，如果3個月前先買好，可以省約3萬元。

石文信說：「每錢售價破萬是一定的，且6月很有機會！」他預期，美國聯準會只要提前在6月降息，金價每錢1.5萬元都有可能。

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「拋金潮5月20、21日兩天應該會陸續出來，獲利了結的正常操作方式。」石文信表示，全球通膨、經濟不穩定，加上所有央行都在買黃金，如果有注意黃金ETF表現，從上周漲逾1%就看得出來黃金價格蠢動。

石文信觀察，今年金價「上下震盪200元都算正常」，過去曾有1日內上下來回130元的現象，5、6月想要結婚的人，都早就買好等漲。

石文信換算，「3個月前黃金1錢8000多元，一套完整飾品要2兩，現在買一套，比3個月前價差就2萬元，男生的飾品雖然比較少，但價差也是上萬元。」

「金價衝高，我們的獲利也被吃掉。」石文信分析，運費、保險費增幅大於保全費，保值成本一路墊高，消費者和通路一起承擔持有風險，而且金價一直漲，回轉率大降。

石文信表示，內行算重量，不是金額，我從1錢200元開始看，現在9780元，但不能高興，真正輸贏要等退休結算才能知曉。