巨嬰換股中！3檔賣壓大「有5檔仍持1%」　一表看00940出場進度

▲「月月配巨嬰ETF」元大台灣價值高息（00940）本周進入成分股調整期，多數投資人關注進出場情形。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

「月月配巨嬰ETF」元大台灣價值高息（00940）本周進入成分股調整期，觀察即將刪除21檔成分股的出場情形，5月20日當天剔除賣壓超過上萬張分別是神達（3706）、佳世達（2352）、上海商銀（5876）；不過，在權重方面，待砍的5檔成分股都還持有1%以上。

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▲00940「待刪除21檔」成分股現況，資料時間：2024年5月20日。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

根據00940公開說明書內容指出，成分股定期審核結果於基準日後，間隔5個交易日後生效；於指數定期審核生效日（含）起，設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在5個交易日內調整。

觀察00940以5月20日公布持股中，可發現即將刪除的21檔權重排序為：漢唐（1.66%）、亞翔（1.23%）、光寶科（1.21%）、神達（1.08%）、統一（1.06%）、可成（0.9%）、智易（0.83%）、神基（0.77%）、上海商銀（0.77%）、中磊（0.74%）、巨大（0.74%）、佳世達（0.7%）、聯陽（0.57%）、寶成（0.51%）、矽創（0.46%）、光洋科（0.38%）、瀚宇博（0.38%）、南茂（0.36%）、耕興（0.26%）、中碳（0.17%）、合勤控（0.12%）。

由此可見，目前在00940即將刪除21檔成分股中，權重仍最多的前5檔分別是：漢唐（2404）、亞翔（6139）、光寶科（2301）、神達（3706）、統一（1216），商品權重都還持有1%以上。

換句話說，00940雖然5月20日出場神達最多、超過1萬4,646張居當天第一，但持股比重仍有1.08%。投資人可從權重觀察00940的退場進度，推估這幾天出場力道是否也將增強，或進一步跟著整理持股。