蘋果營運長傳拜訪台積電　有望包下首批2奈米產能

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Wccftech報導，台積電（2330）和蘋果建立了緊密的合作夥伴關係並密切合作，最近蘋果首席營運長傑夫威廉斯也訪問台灣，透過獲得首批台積電 2 奈米晶片，擴大蘋果在半導體競賽中的領先優勢。假設雙方達成協議，光是今年台積電的收入就可能增加數十億美元。

蘋果在發布採用先進製程的晶片始終處於領先地位。蘋果在 A17 Pro 上也遵循了這一做法，該產品專門用於 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 內部，並採用台積電的第一代 3nm 晶片，也稱為「N3B」。蘋果隨後推出了用於其最新 11 吋和 13 吋 iPad Pro 的M4 ，該產品採用台積電第二代 3nm 製程量產。

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據了解，蘋果營運長 Jeff Williams 最近訪問了台灣，並與台積電總裁魏哲家會面，討論了潛在的合作夥伴關係，以確保首批 2nm 晶圓的供應。先前有報導稱，蘋果是台積電 2nm 技術的主要客戶，首批晶片組預計將在明年的 iPhone 17 系列中首次亮相。

然而，另一種說法指出，必須等到2026 年底才能見證首款 2nm 晶片，因為蘋果將於 2025 年推出的 A19 Pro 據說將使用第三代 3nm 製程。