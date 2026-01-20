台積電2奈米成本高　高通旗艦晶片售價恐再創新高

▲高通旗艦晶片S8 Elite。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒wccftech報導，隨著2奈米製程時代即將來臨，高通（Qualcomm）被點名將與蘋果、聯發科並列，成為首批推出2奈米晶片的業者之一。市場預期，高通新一代旗艦行動平台將分為 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro 與 Snapdragon 8 Elite Gen 6 兩個版本，但在台積電先進製程成本大幅墊高下，晶片售價勢必再創新高，手機品牌商的成本壓力也隨之升高。

外界推估，台積電2奈米製程成本將明顯高於目前3奈米N3P製程，每片晶圓價格已達3萬美元水準，使得採用2奈米的SoC價格難以下修。回顧Snapdragon 8 Elite Gen 5，高通首次全面改用自家Oryon CPU核心架構，合作夥伴單顆晶片成本約落在280美元左右，已讓不少手機廠感受到壓力。

隨著DRAM與NAND快閃記憶體價格同步上揚，市場普遍認為，Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro的單顆價格將輕易突破300美元關卡，甚至可能上看320美元，成為高通史上最昂貴的行動處理器之一。法人指出，最頂級版本恐僅會被前五大Android手機品牌，且僅限於超高階旗艦機種採用，一般版Snapdragon 8 Elite Gen 6則將成為出貨主力。

此外，業界盛傳，高通與聯發科可能選擇台積電2奈米N2P製程，而非初代N2，以確保產能穩定並提升時脈表現，進一步與蘋果A20、A20 Pro正面競爭。不過，N2P在效能與良率上的微幅優勢，也意味著代工價格勢必再度調升。

整體來看，在先進製程、記憶體成本同步攀升下，高通2奈米旗艦晶片恐成為手機產業的「甜蜜負擔」。市場關注，最終定價是否會進一步壓縮Android旗艦機的利潤空間，甚至推升終端售價，將成為今年下半年行動裝置市場的重要觀察重點。