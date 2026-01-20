IEAT「美國商貿暨投資實務班　回應企業對美關稅、投資與法規需求

▲台北市進出口公會免費推出的「美國商貿暨投資實務班」。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

因應台美關稅談判後的經貿新情勢，協助企業更有系統地掌握美國市場規則、商貿與投資環境，台北市進出口公會(IEAT)攜手美國在台協會(AIT)商務組及美國各州政府辦事處協會(ASOA)，規劃推出「美國商貿暨投資實務班」系列課程，包含六大重點課程：赴美投資架構、設廠策略、美國關務法規、企業與外派稅務、外派簽證策略及商務文化管理。

公會並將於今年3月先行舉辦「解鎖美國經貿新局密碼」說明會，協助企業在投入美國市場前，建立清楚且可行的行動路徑。

IEAT表示，隨著台美經貿合作持續深化，企業對美國市場的關注已從單純出口，逐步擴展至設廠投資、供應鏈調整與在地營運等層面，企業決策所需掌握的資訊面向亦日益複雜。

尤其，因應台美關稅談判於1月15日確認對等關稅調降為15%，且不疊加原最惠國(MFN)稅率，並就半導體及衍生品等涉及美國「232 條款」之相關關稅，取得最優惠待遇等條件，IEAT 會員企業除肯定政府談判成果外，亦普遍建議後續可持續強化相關資訊與支援措施，包括提供更清楚、可預期的關稅適用與過渡期說明，以降低企業不確定性；協助企業理解美國「232 條款」及後續關稅調整可能帶來的影響；以及建立對美投資、設廠或供應鏈調整之實質輔導與資源等。

IEAT指出，多數企業在實務推進美國市場時，往往同時面臨關稅制度、原產地規則、稅務架構、法律合規、外派人員安排與商務文化差異等多重議題。若缺乏整體理解與事前規劃，容易提高經營風險與試錯成本，進而影響投資與市場布局決策。

為回應企業實際需求，IEAT「美國商貿暨投資實務班」以美國最新經貿政策與投資環境為起點，系統性涵蓋赴美投資架構、設廠評估、關稅與原產地規則、跨境稅務、法律合規、外派與移民規劃，以及跨文化管理等企業最關切的實務核心，協助企業在重大投資決策前，釐清方向、辨識風險，並有效降低不確定性。

同時也協助赴美人員理解美國商貿文化差異，提升實務應對能力。透過專家解析、案例說明與具體操作指引，引導企業從評估、規劃到實際行動，逐步建立可落地的赴美布局模式。

在正式課程展開前，IEAT將於三月舉辦免費說明會，邀請AIT商務組與ASOA代表，說明美國總體經濟現況、產業趨勢，以及聯邦與各州層級的投資資源，並同步介紹年度 SelectUSA 投資高峰會重點，協助企業提前掌握官方招商管道與對接窗口，強化對美貿易與投資的穩健布局。

解鎖美國經貿新局密碼－美國商貿暨投資實務班說明會

時間：115年3月9日(星期一)10:30-12:00

地點：台北市進出口商業同業公會8樓國貿講堂

費用：免費