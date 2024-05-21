存8位數行員嚇一跳！她糗「0多寫了」　真實金額網驚：也厲害

▲原PO多寫一個0。（圖／翻攝自存錢公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

通常ATM都有存款上限，這時就需要自己跑一趟銀行。就有民眾去銀行存錢，填好存款憑條交給行員，結果櫃台小姐一看嚇一跳，因為上面寫的金額是「1200萬」，原PO才發現自己0多寫了，趕緊重填。不過，真實金額曝光後，有人就點頭誇讚，「也是存很多了」、「也蠻厲害！」

原PO在「存錢公社」發文，「去銀行存錢，銀行櫃台看了嚇一跳，然後我看了也嚇一跳，默默重寫一張…」文中也貼出存款憑條，上面填了12000000，也就是1200萬。原PO就在留言處解釋「7位數寫成8位數的概念」，笑呼「櫃台小姐真的嚇一跳」、「如果沒寫錯，多好。」

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不過，看到原PO要存120萬，不少人紛紛誇讚，「也是存很多了」、「平常我都是領錢，領完就花光了！根本沒有機會帶錢去銀行存」、「可以把它當成吸引力法則的宇宙支票」、「存120萬也蠻厲害。」原PO則謙虛留言，「還好，專注本業慢慢存就有。」

事實上，本站去年3月曾報導，根據求職網調查，把收入減掉支出後，「39歲以下」勞工衡量目前每月財務狀況，有37.2％收支平衡、24.7％收入大於支出。值得注意的是，有38.1％出現財務赤字，呈現連續5年惡化困境。

另外，「個人名下」總存款平均只有12.4萬元，創5年新低，僅有1.4％存款是在100萬元以上；甚至有22.1％表示，自己沒有存款，「零存族」比例又破紀錄。若突然失業，以「存款與開銷」估計，平均最長可支撐78天，不過這當中有33.4％透露，其實完全無法支撐。

不過，前幾年除了要面對疫情變數，還遭遇通膨時代，惡化青年勞工財務狀況，甚至可能需要紓困、金援；加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，薪水的漲幅難免被吃掉，也更難存錢。