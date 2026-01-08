快訊／記憶體4檔明起抓去關！　南亞科、晶豪科二次處置

▲南亞科外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體籌碼過熱證交所出手！證交所今（8）日傍晚公告，4檔上市記憶體股華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）與力積電（6770）列為處置股，其中南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次。

4檔中，以近期連日爆逾10萬張大量的華邦電「刑期」最長，一路關到1月26日以後才解禁，其餘3檔處置最終日皆落在1月22日。

不過，華邦電、力積電因皆屬第1次處置，雖以人工管制撮合，但5分鐘就撮合一次，比二次處置的南亞科、晶豪科撮合所需時間少了一半。

證交所指出，華邦電自2025年12月8日至今共有13個交易日列入注意股，至1月8日止最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達102.42%；且最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達166.58%；最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達453.57%。

南亞科自2025年12月8日至今共有9個營業日列注意股，最近60個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達171.04%。最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達417.68%。

晶豪科自2025年12月8日至今共有8個營業日列注意股，今日被盯上的原因是最近六個營業日累積收盤價漲幅達32.16%。

力積電自2025年12月8日至今共有7個營業日列注意股，今日列注意股原因是最近90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達209.34%。