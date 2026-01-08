快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大　但運作效能名列第9

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記者張佩芬／台北報導　

去年美國關稅打亂全球供應鏈，高雄港貨櫃裝卸量降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，但是挪威船級社(DNV)最新2025年全球貨櫃港運作效能評比，排名第9。

根據Alphaliner統計，去年上半年全球貨櫃港排名，高雄港自第18名掉到20名，擠下該港的是摩洛哥丹吉爾地中海(Tanger Med.)與廣西的北部灣港，前者因紅海危機船隻繞道，讓丹吉爾成為重要轉運港，後者則是受惠於跨境電商、汽車電池與太陽能等新興貨物大量出貨。

去年全年的排行榜估計2月份才會出爐，不過根據去年前10個月排名統計，大陸蘇州港與美國長堤港已超越高雄港，高雄港排名可能被擠到第22名。高雄港裝卸量最高峰是2014年的1059萬箱，該年排名全球第13。

挪威船級社(DNV)最新2025年全球貨櫃港運作效能評比上，高雄港排名全球第9，前十名包括新加坡、上海、寧波舟山、釜山、鹿特丹、青島、傑貝阿里、深圳、高雄與安特衛普的布魯日港，香港與廣州分列11與12。

評比指標包含下列五項：

1. 賦能：支持國家產業及全球供應鏈的策略定位等多項指標。

2. 連結性與顧客價值：與國際航線的連結度及顧客的滿意度等多項指標。

3. 生展力：港口的裝卸能力等多項指標。

4. 永續性：碳排控制、綠色船舶、岸電等多項指標。

5. 全面性影響：港口櫃量、靠泊艘次、年成長率等多項指標。

高雄港除了持續改善港口設施與作業效率，繼續推出基本獎金、增量獎金、轉口實櫃獎勵、新闢航線獎勵及藍色公路等多元辦法，考慮鄰近港口因天候、紅海危機解除等特別因素導致的塞港問題，也將推出非定期航線船隻短期加靠的獎勵措施，不放棄爭意外財(包括量)的機會。

