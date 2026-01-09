一表看7家金控獲利 元大金EPS 2.74元暫居首位

去（2025）年12月金控獲利已有七家出爐，元大金（2885）旗下元大證因經紀手續收入成長，單月稅後淨利31.82億元，累計全年稅後淨利365.21億元，寫下歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）2.74元，暫居已公布七家獲利金控公司之首，兆豐金（2886）、玉山金（2884）分別以2.37元、2.12元緊追在後。

UNIQLO全球熱賣！母公司獲利創高 台廠供應鏈股價大漲逾4%

UNIQLO全球熱賣，母公司 Fast Retailing（FRCOY） 公布 2026 會計年度第一季財報，繳出令人驚豔成績單，Fast Retailing今（9日）股價反應基本面大漲，刷新歷史新高紀錄，也帶旺台廠供應鏈成衣大廠聚陽（1477）今日股價衝高大漲逾4.8%。

2檔面板股業績見光死！ 彩晶殺跌停、逾3萬張排隊等著賣

面板股股價位階低，加上扇出型先進封裝技術可望打入半導體新應用領域，成為近期盤面交投重心，股價急漲，主管機關要求公布近期獲利自結數，友達（2409）公布去（2025）年 11月仍為虧損，今（9）日股價開平走低，股價大跌逾6%，股價最低來到14.6元，而彩晶（6116）則是摜壓到10.5元跌停鎖定，跌停委賣逾3萬張多。

記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片 7檔跌停

昨（8）日美光回挫3.69%，加上今（9）日台股漲多拉回回測3萬點大關，飆漲記憶體族成為殺盤重心，南亞科（2408）、群聯（8299） 華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電（6770）等七檔均觸及跌停價位。

記憶體股翻車！台股大跌逾400點 3萬點失守

台股在記憶體、面板股相繼被證交所處置，影響投資人持股信心，一度引發恐慌性殺盤，今（9日）日開盤僅半小時指數開低走低重挫逾400點，跌破3萬點。

快訊／台積電跌20元至1665 台股下挫逾160點

美股8 日漲跌互見，台股今（9）以上漲9.9點、30370.45點開出，指數隨即翻黑下跌逾160點，指數跌破30200點。

守護弱勢金融權益 凱基人壽行動實踐公平待客

凱基人壽長期落實普惠金融，推動公平待客，從微型保險、數位轉型再到多元友善服務，讓金融回饋成為民眾生活中看得見、感受得到的力量。

川普掌控委內瑞拉石油 將移交的逾3千萬桶石油讓運價單日上漲9%

美國川普政府拿下委內瑞拉石油控制權，為美國煉油再次迎來榮景，本月6日川普宣布，委內瑞拉臨時政府將向美國移交3000萬至5000萬桶石油，讓超大型油輪運價居高不下，昨(8)日期貨市場超大型油輪(VLCC)日租單日上漲9%，現貨市場日租在8-9萬美元之間。

高通CES火力全開 Dragonwing系列從IoT一路攻到人形機器人市場

晶片大廠高通除了在手機及PC晶片上獨占鰲頭外，在IoT及機器人應用上也不落人後，在CES期間，高通除了推出PC平台Snapdragon X2 Plus外，也針對物聯網產品推出全新Qualcomm Dragonwing Q系列處理器，針對機器人應用也推出專為工業用AMR與先進全尺寸人形機器人打造的最新高效能機器人處理器Qualcomm Dragonwing IQ10系列。

快訊／高雄去年貨櫃港排名估跌出全球前20大 但運作效能名列第9

去年美國關稅打亂全球供應鏈，高雄港貨櫃裝卸量降為888.6萬箱(20呎櫃)，較2024年的922.8萬箱減少3.17%，但是挪威船級社(DNV)最新2025年全球貨櫃港運作效能評比，排名第9。