記憶體飆股全遭處置！類股股價倒一片　7檔跌停

▲南亞科外觀。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
昨（8）日美光回挫3.69%，加上今（9）日台股漲多拉回回測3萬點大關，飆漲記憶體族成為殺盤重心，南亞科（2408）、群聯（8299） 華邦電（2344）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力積電（6770）等七檔均觸及跌停價位。
AI應用成長帶動高頻寬記憶體（HBM） 的需求快速成長，加上PC 、手機等消費性電子逐步復甦，記憶體價格飛漲，日前集邦科技（TrendForce）發布報告指出，預估今（2026）年第一季一般型DRAM合約價將季增55~60%，NAND Flash則上漲33~38%。
記憶體景氣快速翻揚，相關個股股價飆漲，成為證交所警示股，進入分盤階段，昨日證交所公告，華邦電、南亞科、晶豪科，以及力積電列為處置股，其中南亞科、晶豪科皆為二次處置，改採每20分鐘人工撮合一次。
處置消息一出，南亞科打落217.5元跌停價位，華邦電、晶豪科、力積電其他遭到處置也同步拉回觸及跌停價位，旺宏為記憶體股當中尚未遭到處置，開盤一個小時，成交量來到45萬多張，成為上市成交量最大個股，股價從盤上64元殺到盤下57元，仍有買盤願意進場，很快就擺脫跌停價位。
讀者迴響