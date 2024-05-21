520求婚2年女友！500萬男下秒愣「求幫還800萬債」　全場罵爆

▲原PO向女友求婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

昨天是一年一度的520「我愛你」日，不少人會在這天告白、求婚。就有男網友表示，他在這天跟交往快2年的女友求婚，女方卻表態「如果要娶她，必須答應幫她家還清800萬的債務」，目前自己有500萬存款，只要再湊300萬就好。就有人留言直呼，「我是類似事情的過來人，真心建議你不要」，似乎吃過苦頭。

這位男網友在「匿名公社」表示，「在520這天，跟交往快2年的女友求婚，她卻提出如果要娶她，必須答應幫她家還清800萬的債務」，女友還說，之前跟他同時追求的另一位男子就曾說願意幫她家還債，但因為心裡喜歡原PO，所以才選擇交往，「但是她家的條件，就是要娶她就必須幫她家還債。」

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原PO就苦惱，他現在能動用的存款約500萬左右，「剩下的300萬，她媽媽建議我回家跟我父母要，或是去跟銀行借」，但因為父母那邊不可能拿得出來，只剩銀行借款這條路。他坦言自己很猶豫，「雖然我很愛她，可是要結婚就得負債，連存下來打算買房的錢也全沒了，結這樣的婚真的會開心嗎？」

眾人看到貼文秒開罵，希望把原PO罵醒，「你是恐龍嗎？沒人要了嗎？那種女人你還當寶啊？」「戀愛金魚腦症候群」、「閣下的500萬怎麼存的？是十幾年前不小心買了比特幣嗎？」「你爸媽知道一定想抽死你」、「憑什麼她家衍生出來的債要你負責？你腦袋中風嗎？」「八百萬新台幣～她有這麼值錢嗎？」「騙完錢跑了怎麼辦？」

貼文還意外釣出一名網友勸世，「我是類似事情的過來人，真心建議你不要。」還有人柔性勸說，「建議你分手，如果真的愛你的話，就不會想要跟你要錢，而是在跟你說清楚後與你一起共同還債」、「我是女生，建議分手。你的每一塊錢都是自己努力賺來的，婚姻不能用金錢來交換」，紛紛希望原PO快看清。