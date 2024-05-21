百萬年薪金飯碗！台銀徵400人　5／24報名起跑

▲台銀徵才400人，臨櫃行員也在列。圖為換鈔資料照（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

想捧「金飯碗」的機會來了，金融研訓院公告台銀委託400名新進人員甄試簡章（含正取291名，備取109名），報名期間自周五（24日）起至6月5日止，一律採網路報名，徵才對象除一般銀行員以外，另有數位轉型等26項職缺，最高年薪上看百萬元。

據台銀簡章公告，這次徵才除了一般銀行行員外，並針對數位轉型、資訊科技、海外據點及各項業務需要，開出資訊、資安、國際金融、數位金融、經濟研究、信託、催收、機電、建築、環境管理、客服、採購人員等共計26類專業職缺，依招募類別每月起薪3.8萬到5.9萬，年薪最高更上看百萬元。

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台銀董事長呂桔誠於2016年回任後，融入「以人為本」經營理念，精心規劃「青年管理人才發展儲訓計畫（YMD Program）」，讓入行1年以上的年輕同仁有機會參訓，2017年第1期一炮而紅，吸引近300名同仁報名遴選，提供財務、授信、風險管理等精實專業訓練，並輪派至各部門實地歷練實習，開拓年輕同仁宏觀視野，積極培養臺銀明日之星。

另外，台銀近6年期間調薪幅度複利計算已達18%，並專案擇優拔擢海外及專業領域人才，以激勵士氣及留住優秀人才。另為建立員工歸屬感與凝聚力，鼓勵員工勇於生育，提供育嬰彈性工時等友善職場措施，更領先金融同業於台北、高雄、桃園、台南等地設置4所職場互助教保服務中心，提供員工2至6歲幼兒托育服務，讓員工努力工作之餘，無後顧之憂。