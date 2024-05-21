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越捷慶祝河內廣島開航　台灣-越南及其他國際線機票1850元起

▲首航慶祝活動上旅客歡喜拍照打卡與拿首航禮，下圖越南駐福岡總領事Vu Chi mai(右3)、廣島縣知事湯畸英彥Yuzaki Hidehiko(右4)、越捷航空副總裁阮德盛Nguyen Duc Thinh與貴賓合影。（圖／越捷提供）

▲首航慶祝活動上旅客歡喜拍照打卡與拿首航禮，下圖越南駐福岡總領事Vu Chi mai(右3)、廣島縣知事湯畸英彥Yuzaki Hidehiko(右4)、越捷航空副總裁阮德盛Nguyen Duc Thinh與貴賓合影。（圖／越捷提供）

記者張佩芬／台北報導

越捷航空推出越南首都河內和日本廣島市的直飛航線，於每周四和周日營運兩班往返航班，每段飛行時間約4小時30分鐘。為慶祝新航線開通，越捷航空於每周五提供台灣-越南航線及其他國際航線單程機票，最低新台幣1850元起(含稅和服務費)。

此航線為越捷在越南、日本間的第八條直飛航線，也是廣島-河內唯一的直飛航線，大幅減少兩地旅行時間，輕鬆出遊。

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越南駐福岡總領事Vu Chi mai、廣島縣知事湯畸英彥(Yuzaki Hidehiko)、日本國土交通省駐廣島縣代表、廣島國際機場及越捷高層，日前在當地居民和旅客的見證下，出席越捷航空的首航儀式。搭乘河內至廣島首航航班的旅客，還收到越捷航空和廣島機場贈送的精美紀念品。

廣島國際機場總裁兼代表董事中村康浩(Yasuhiro Nakamura)恭喜越捷航空新航線的啟航，並表示：越捷航空首航是疫情後廣島機場開設的首條國際航班。 隨著旅遊需求增加，我們致力於與各產業界合作，增加航班數量，並期待越捷航空擴大飛往廣島的航班。

越捷航空副總裁阮德盛(Nguyen Duc Thinh)對日本官員及當地合作夥伴表示感謝，並說道：「越捷目前每週有116架航班往來越南與日本各大旅遊城市之間，包括東京、大阪、福岡、名古屋，以及最新開航的廣島，未來也將持續強化越南與日本的連結，為兩國民眾推出更多實惠便利的航班選擇。」

為慶祝新航線開通，越捷航空於每五提供台灣－越南航線及其他國際航線單程機票，最低新台幣1,850元起(含稅和服務費)，可至越捷航空官網www.vietjetair.com和官方APP上預訂即日起至至12月31日的航班(旅遊旺季、國定假日除外)。台灣旅客可以此優惠價格，從台北、台中和高雄飛至越南河內、胡志明市、富國島等熱門城市，或在胡志明市或河內轉機飛往日本、寮國、柬埔寨、印尼、澳洲、印度、韓國、中國、香港等地目的地。

越南首都河內，被譽為越南的心臟，是越南政治、經濟和文化中心，也是美食天堂，吸引著每一位美食愛好者。越捷航空不斷擴大的航班網絡，旅客可從河內輕鬆前往越南和亞太地區的熱門旅遊地。 位於日本西南部的廣島，擁有兩處聯合國教科文組織世界遺產，一處為宮島上的嚴島神社，另一處則為原子彈爆炸遺址—廣島和平紀念公園。

搭乘越捷現代化、環保的機隊，在專業機組人員的陪伴下，與越捷航空一起踏上激動人心的旅程。精選機上菜單，提供越南河粉、越南法國麵包等佳餚，讓旅客品嚐越南美食的精髓。您還可以在萬米高空中，欣賞迷人的文化藝術機上表演。

關鍵字： 越捷河內廣島開航台灣-越南國際線機票1850元起

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