日股三大利多齊聚　法人預期續攀新高

▲政策利多加持，法人預期日股扣關55000點。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

日本股市在去（2025） 年強勢收官後，今（2026）年開年延續多頭格局，TOPIX突破3500點、日經指數更朝向55000點關卡邁進，投信法人表示，從結構觀察，這波日股行情的核心並非短線題材，而是政策、企業治理與資產配置再平衡的三重力量交織所致。

野村日本東證ET（F009812）經理人張怡琳分析表示，高市早苗上任後推動的「Sanaenomics」以「責任式積極財政」為主軸，擴大支出規模逾18兆日圓，資金聚焦基礎建設、能源、先進製造與 AI 等 17 大戰略產業，政策訊號明確且具延續性，對內需與資本支出形成雙向支持，帶動受惠族群評價提升。市場對政策落地的信心也反映在指數表現與資金流向，尤其是公建、能源轉型與「實體 AI」（機器人、自動化、半導體設備）等鏈條，成為開年第一波強勢主題。

日本首相高市早苗於昨（19）日宣布，將於1月23日解散眾議院，並同步揭示多項具擴張意涵的財政與經濟政策方向，富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，高市首相明確表態將終結過度緊縮的財政立場，透過戰略性支出擴大就業機會、提高家庭所得，進而形成良性經濟循環。特別是在食品通膨壓力仍相對偏高的背景下，若暫停徵收食品消費稅，將有助於穩定民眾實質購買力，對內需消費與企業營收皆具支撐效果，有利於日本經濟基本面改善。

野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理張繼文表示，春鬥連兩年帶動薪資上調，通膨自高點回落後，實質薪資可望轉正，內需動能有望在今年續強。日本銀行在去年底將政策利率調升至 0.75%，並以「漸進式正常化」為主軸，市場普遍解讀為「經濟韌性足以承受溫和升息、且不壓抑成長」，利率與股市得以共存。相較於歐美，日本的正常化節奏較為審慎，降低了政策誤判風險；若通膨維持於2%附近、薪資動能延續，企業定價與利差結構將受惠，獲利品質有望抬升。

從資金面分析，張繼文指出，全球投資人對美股集中度與估值的擔憂，促使配置向亞洲，尤其是日本移動，去年日股呈現淨流入，今年初此趨勢仍在延伸；同時，張繼文觀察到新 NISA 制度啟動後的本土長期資金，與海外機構「真金白銀」的結構性加碼形成正向循環，開年兩市同步收高即是例證。市場對今年的指數目標亦趨樂觀，美銀估日經指數上看 55,500、TOPIX 上看 3,700，理由包含實質薪資回升、企業獲利改善與 ROE 跨越 10% 門檻。

謝恩雅分析，高市政府政策基調偏向弱勢日圓，有利於出口導向產業，但對海外投資人而言，亦可能增加匯率波動風險。謝恩雅建議，投資人布局日股時，可優先考量具備匯率避險機制的日股ETF，以降低匯兌因素對投資報酬的影響。在政策利多與匯率管理兼顧下，更有助於掌握日本股市的中長期投資機會。

