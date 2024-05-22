台灣虎航線上旅展全線單程未稅799元起　折扣碼最高享85折

▲台灣虎航搭配高雄旅展展出推出線上機票單程未稅799元起促銷價。（圖／台虎提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣虎航搭配2024高雄市旅行公會國際旅展，不僅推出全航線單程未稅NT$799起的線上旅展優惠促銷價外，更加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠，5月24日至27日南台灣的朋友來旅展現場玩遊戲同歡，還有機會抽中台灣虎航來回機票或是折抵金等豐富獎品。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月24日上午10:00起至2024年5月27日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月24日至2024年10月26日。

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而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的超級好康，敬請把握機會。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

現場民眾只要到台灣虎航攤位(A25)，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券及西武園遊樂園門票等逾4千份的豐富好禮，更多相關訊息請參見活動頁(https://pse.is/5y22y7)。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。與航線有關的不定期優惠訊息可連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)並關注台灣虎航官方IG帳號(tigerair.taiwan)，以獲得第一手的消息。