航海人員測驗　今日起開放下載測驗通知書

▲考生入場就座應考。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局訂於6月1至2日舉辦113年第二次航海人員測驗，於華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區舉行，自即日起於交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet (網址為https://web02.mtnet.gov.tw/)航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員可以空白紙張自行列印。

為使參測過程順遂，航港局提醒參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊，如參測資格為暫准報名者，於測驗當日第1節應試前，攜帶畢業證書或學分證明相關文件正本至試務辦公室辦理資格驗證。

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另請考生勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能之裝置或設備入場(如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等)，如有疑義，請配合監場人員確認及檢查。

該測驗僅可使用考選部公告之國家考試電子計算機之機型，其餘機型(如CASIO fx 350ES PLUS等)皆不得使用，國家考試電子計算機查詢網址：https://wwwc.moex.gov.tw/main/content/SubMenu.aspx?menu_id=162

本次測驗報名人數742人(台北考區338人，高雄考區404人)，航港局建議考生寬估交通時間並提早出門，準備充足發揮實力，該局預祝所有參測考生考試順利，通過測驗金榜題名，早日開啟航海職業生涯。