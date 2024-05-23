3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

▲統一發票示意照。（圖／記者林懿捷攝）
記者陳瑩欣／台北報導
今年3、4月統一發票新一期獎號即將在本周六（25日）公告，不過財政部統計發現，1、2月統一發票大獎還有13張無人領，其中千萬特別獎號碼「16620962」還有3張無人領，有民眾在新北市土城區繳60元停車費就中獎，領獎期限至7月5日止，呼籲民眾把握時間兌領。
3張千萬獎號碼「16620962」未兌領發票由北到南為：
1、金城立體停車場（新北市土城區金城路2段266號），繳停車費60元；
2、中油CPC（桃園市桃園區中山路522號），加油125元
3、全家Family Mart（高雄市前鎮區廣西路211號、213號1樓），物品等，246元
5張200萬元獎號「50008017」未兌領明細包括：
1、大潤發中崙店（台北市中山區八德路2段306號地下3層、地下2樓之3），食品等721元
2、中油CPC（新竹縣芎林鄉文明路61號），汽油800元
3、Uber Eats（新北市五股區五權五路27號3樓），外送費等36元
4、7-ELEVEN（台南市中西區民族路2段76號之13），食品，35元
5、美泰百貨（高雄市美濃區中正路2段59號1樓），物品等，136元
5張雲端發票100萬元未兌領明細：
1、蝦皮購物（臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品360元
2、蝦皮購物（臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓），物品等399元
3、7-11（新竹市東區力行路25號2樓），食品等42元
4、7-11（新竹縣湖口鄉德興路148、150、152號1樓），食品等148元
5、台電（高雄市鳳山區青年路1段100號），電費65元
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