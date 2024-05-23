3張千萬發票無人領！ 新北土城停車花60元中大獎

今年3、4月統一發票新一期獎號即將在本周六（25日）公告，不過財政部統計發現，1、2月統一發票大獎還有13張無人領，其中千萬特別獎號碼「16620962」還有3張無人領，有民眾在新北市土城區繳60元停車費就中獎，呼籲民眾把握時間兌領。

指數創高！22檔台股ETF締新猷 00946人氣最旺

台股今（23日）早盤指數再創高，連2個交易日刷新紀錄，台股ETF表現也不遑多讓，以昨（22）日股價來，看22檔收盤價創下歷史新高，也讓182萬2683位台股ETF受益人開心賺錢；若以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市群益科技高息成長（00946）以4.2萬張最具人氣。

輝達財報優盤後股價飆千美元 陸行之提6點潑冷水

輝達（NVIDIA）財報看俏盤後大漲超過6%，股價衝破1000美元創新高，並宣布6/7日1拆10，雖然分拆讓投資人興奮及公司持續看好前景，但半導體分析師陸行之指出，輝達二季度實在看不到什麼獲利預期大驚喜，他並提出6點看法，認為「降溫訊號」已出現。

連住6年也沒用！糊塗爸媽忘記小孩已成年 慘噴77萬房地合一稅

民眾對房地合一稅課徵觀念一知半解，接到補稅通知單不服申復卻又敗訴的案例時有所聞。台北國稅局指出，去年就有民眾賣屋，雖然拿出居住6年的證明，但實際居住人為納稅義務人已成年子女，因此申報112年度個人房屋土地交易所得想要動用400萬免稅額遭到國稅局剔除，事後補稅逾77萬元。

王必勝傳新工作落腳開發金集團 公司：不予評論

520卸任衛福部政務次長職務的王必勝，傳出可望於6月初到開發金子公司中華開發資本為生技創投事業貢獻心力，年薪上看800萬元，對此開發金今（23）日以「市場單一個案傳言，不予評論」回應。

抽中現賺4.76萬元！ 德微明起開放申購

新股抽籤紅包別錯過！二極體廠德微(3675)明日起開放投資人申購，每股承銷價248.9元，依今日收盤價296.5元計算，幸運中籤一張有望現賺4.76萬元。

中共軍演未影響海空航班正常起降或進出 但桃機有做流量管制

中共東部戰區23日宣布今、明兩天在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。桃園機場公司與華航、國泰航空、台灣虎航等表示，並未影響到航班正常起降，但有航空公司指出桃機上午入境航班有做流量管制，原因不明，航班約延誤10-15分鐘。

台灣高鐵股東會通過配息1.02元 7月再增班全年營運看望

台灣高鐵（2633）今（23）日舉行股東常會，會中通過每股分配現金股利1.02元。董事長江耀宗表示，今年Q1運量持續攀升，還會再度增班，對於全年營運樂觀；另針對高鐵南延、東延、環島規畫，他指出這都是國家重大政策，由交通部規劃營運，若交通部有需要相關資訊，高鐵也會提供數據與經驗供政府參考。

Uber Eats併foodpanda盯勞權 何佩珊：我親自處理

新任勞動部長何佩珊今（23）日首度出席立法院衛環委員會備詢，談到Uber Eats併購Foodpanda一事，涉及外送員權益，她強調「我現在已經上任，會積極、親自來處理這件事情。」

新勞長何佩珊立院處女秀 喊「財務撥補就是改革」

新任勞動部長何佩珊今（23）日首度出席立法院衛環委員會備詢，她坦言挑戰是一定有的，這也是立法院對她的期待跟監督，會審慎來應對；而她會前接受媒體聯訪，談到勞保年金改革，她首先重申「有政府在，勞保絕對不會倒」，對於是否啟動勞保改革，她強調「財務撥補就是一個改革」。