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周休二日薪資32K「列6條件找工作」狂碰壁！全場搖頭：妳太挑

▲▼加班、OL、上班族、員工、社畜。（圖／翻攝自pakutaso）

▲原PO感嘆工作很難找。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

多數人在找工作時，除了薪資考量外，工作環境、升遷機會及未來性也是考慮的重點，一名網友表示，最近找工作遇到挫折，列出6項條件，包括準時上下班、上班不用講話、不輪班、期望薪資32K等等，但找了1個月都找不到合適的，對此，網友認為原PO太挑，而且這些條件的工作，通常都是28K。

「30多歲真的有夠難找工作！」有網友在臉書「匿名公社」發文，目前待業1個月了，卻仍然無法找到符合期望的工作，她列出求職條件，薪資32K、固定班不輪班、有勞健保和勞退、周休二日，因為假日想找兼職工作，彌補較低的薪水。

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原PO表示，工作內容以個人獨立完成為主，不需要進行辦公室社交，或是接待推銷的工作，「環境清潔、泡茶、打雜這些都可以做」，但希望避免騎車，需要或是曝曬在陽光下的工作，因為她自認為是路痴，「高雄27400元去應徵都沒有錄取，條件都已經很低了，這些條件有這麼難找嗎？」

貼文曝光，網友認為這條件薪水32K太高了，「什麼都不要只能領28000，還想領32000」、「要不輪班又周休二日，還要32K，真的有難度」、「六日休假還要30K以上，不知道能找啥」、「為什麼要用32K請個打雜的」、「不然這樣，換妳當老闆，請一個像妳一樣的人，妳願意花32000以上嗎？」「主要難在有周休六日的工作，通常都28K，還會一堆人搶著做」。

另外，有網友指出，「不用講話是要應徵啥工作啊，大部分的工作都是需要講話去協調的，又不想當業務，我看真的難找」、「不用講話不用社交，那感覺比較適合在家做只需要使用電腦上網工作的那種工作，妳缺乏的應該是專業能力」、「努力考普考當公務員」、「那就做保全吧」、「餐飲業隨便就4萬了，不要太挑、肯吃苦，如果挑東挑西就只能繼續抱怨」。

關鍵字： 求職薪水工作條件網友批評挑剔

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