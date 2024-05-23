大魯閣參加全美最大購物中心展　拚今年底開出美國首店

▲大魯閣參加全美最大購物中心展。（圖／公司提供）



記者廖婕妤／台北報導

大魯閣（1432）去年6月成立美國子公司，積極拓展美國運動休閒市場，初期將採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快今年底可開出首家店。

大魯閣表示，為擴大並加速與美國各大開發商及商場接觸與合作，日前參加美國最大購物中心展覽ICSC Las Vegas，從台灣空運結合最新AI技術的計分棒球打擊球道，於會場展示並開放打擊體驗，不少美國各城市經濟發展單位、土地開發商、不動產仲介業者及商場經營者，都對即將引進美國的娛樂型棒壘球打擊場感到高度興趣，各方單位皆主動提出合作邀約，希望大魯閣入駐其城市或商圈，對大魯閣美國市場拓展具有關鍵的助益。

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看好美國運動休閒市場業務發展，大魯閣規劃的娛樂型棒壘球打擊場，也為商場娛樂休閒體驗項目，提供新的差異化選擇；董事會也於4月15日決議辦理私募2,000萬股，將全數作為增加對大魯閣美國子公司的投資。

ICSC Las Vegas是由美國購物中心協會一年一度在拉斯維加斯舉辦的展覽會，參展廠商主要為不動產服務商、開發商、零售及租戶、購物中心及商場營運商，今年吸引超過850家廠商參展，舉凡全美前十大不動產開發商Simon、Kimco、Macerich、Regency Centers…，以及前五大商仲公司JLL、CBRE、Cushman & Wakefield、Colliers、Newmark都參加了展覽。