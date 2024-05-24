繳房貸又養2孩！北市夫妻月入30萬「支出才9萬」　觀念全場讚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我們常覺得，收入應該沒我們多，但花錢不手軟的家庭蠻多的。」一對北市夫妻日前公開家庭開銷，兩人月收入雖高達30萬，但每個月的支出也不少，不過夫妻倆都選擇花在刀口上，一個月房貸、生活雜費、小孩學費等開銷約可壓在9萬左右，「建議有時覺得養不起，就應該調整支出項目，把錢花在刀口上。」

「匿名公社」有一對北市夫妻分享，兩人都是國立碩士畢業，已達不惑之年，雙方都靠自己當上主管職，目前先生月薪是10萬、太太20萬。

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月支出的部分，房貸先還本，今年每月要還5萬；生活在北市的雜費，包括水電、天然氣、管理費、電信費等等，一個月約1萬元左右；兩個公立國小的小孩學費、安親班、家教費等，一個月約2萬元左右；三餐伙食費一個月約2萬。

夫妻倆表示，其實他們常覺得，收入沒有兩人多，但花錢不手軟的家庭很多，「真心建議有時覺得養不起，就應該調整支出項目，把錢花在刀口上。」兩人也會教育小孩，比起討論花不花得起，更應該討論應不應該、值不值得花。

他舉例，像置裝的部分，大人一季會抓換季時採買平價服飾，鞋子則趁周年慶時下手，小孩則接手質感好的衣服。如果出去玩，一家人會盡量選便宜的民宿，且必搶廉航、多做功課。家中有智慧型家電，「但每一台都是做了功課、確認性價比又再比價才購入的。」

至於平時生活習慣，一定會做到隨時關燈、冷氣白天開客廳、晚上會定時等等，「一家四口冬天電費700，夏天最高2000。」最後原PO直呼，生活品質要有，但比價節源不可少，「諸如此類，價值觀調整有時應該會比多賺錢快。」

貼文引發迴響，「很好的觀念」、「30萬的收入還能控制得宜很不簡單。很多人賺得多也花得多，長期下來就是很大的差距。賺得少無法存錢可以理解，但是有些人賺得多卻也無法存錢，那就是花費出了問題。這是很簡單的道理，卻不是人人能做到」、「很棒的觀念，賺再多還是要考慮消費的合理及必要性，難怪在公司都是高薪主管。」