拿史丹佛博士學歷「想去台積電」友狂勸退　他愣：有這麼不堪嗎

▲原PO收到台積電的Offer 。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電開出高薪的情況時有所聞，不過高壓、高工時的工作環境，讓許多人受不了，一名史丹佛大學的網友表示，今年將取得博士學位，收到台積電的Offer，本身對半導體有興趣，之後也打算留在台灣長期發展，但是身邊的人一直勸他再想想，他不禁好奇「台積電有這麼不堪？」

該網友在Dcard發文，今年即將畢業，取得博士學位，收到台積電的Offer，人資開出不錯的條件，自己對半導體產業非常有興趣，也希望能回到台灣發展，目前是傾向接下這份工作，但是身邊的人都勸他不要，「跟我說GG的文化我一個從國外的人沒辦法適應」，認為他在台積電無法發揮才能。

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他表示，台積電就是半導體最頂尖的公司，讀博班時遇過許多壓力，也都一一扛下，「不覺得自己的抗壓性會是問題」。然而，受到外界眼光的影響，他不敢告訴朋友想去台積電，因為長期在國外，不太了解台灣產業的生態，「想請問大家，台積電真的有像我周邊的人說的這麼不堪嗎？還是因為所在環境大家眼光比較高，才會有這種錯覺？」

貼文曝光，網友紛紛表示，「可以去半導體設計公司吧，IC的薪水一定更香吧，即使你不是電資，豬屎屋還是有很多需要製程研發的職位啦，你這個學歷根本隨便選，叫年薪1000萬別人也不敢回嘴」、「別鬧了，史丹佛博士畢，一堆比台積電RD好的選項，真的是別鬧了」、「以先進製程GG真的是屌，但官僚文化也是真的屌」。

▲原PO很猶豫要不要去台積電。（示意圖／記者李佳蓉攝）



但也有網友給予支持，「先去呀，又沒差，不適應再離開就好」、「去試看看啊，不喜歡或撐不住離職就好」、「老實說沒差，但覺得現階段不要以薪水當作前三順位考慮，如果有能力跳槽，薪水都是三級跳，而且基本上很少人第一份工作做一輩子，如果自己評估後覺得台積的單位發展性不錯，可以去體驗一下，無法適應就離開，年輕就是有嘗試失敗的本錢」、「國外一流大學的PhD，收到的職缺內容不是我們凡人能碰到的」。

有內行人透露，「這個學歷一定是進RD部門，但是會不會操或過得不開心，真的就是看主管，能待久才是真的，我有同學也是MIT讀完博士回來台積，一樣是從33做起，他也說空降34其他人會不服，畢竟進去技術那些很可能全部砍掉重練，但是就是博班訓練的思考能力跟抗壓性能帶著走」、「我直屬老闆是史丹佛碩士，但他在國外設備商做10年多，回台來GG非產線新單位是35，隔年36」。