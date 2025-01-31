英特爾去年Q4虧損大幅優於市場預期　夜盤上漲逾3％

▲英特爾。（圖／英特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾於當地時間30日公布去（2024）年第四季的財報，營收連續第三季下滑，但表現仍優於市場預期。根據財報數據，第四季營收較前一年同期下降7%，達到142.6億美元，超過市場預期的138.1億美元，同時單季淨損約1.26億美元，這一數據也優於分析師預測的8.38億美元，這些優於預期的財務結果使得英特爾股價在盤後及夜盤交易中大幅上漲逾3%。

英特爾在美股夜盤續超漲3%，股價在台灣時間31日早上9點最高來到20.75美元，至於美股30日常規盤，英特爾以上漲0.26美元或1.32%、20.01美元作收。

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具體來看英特爾財報，資料中心和AI部門在第四季的營收為33.9億美元（約台幣1109億），相比去年同期下滑了3%。同時，網路和邊緣運作部門的收入則達到16.2億美元（約台幣530億），增長了10%。然而，電腦晶片部門的營收則下跌了9%，降至80.2億美元（約台幣2623億）。

展望未來，英特爾表示，由於季節性因素、經濟狀況及市場競爭，客戶正在消化庫存，因此預計今年第一季的營收將落在117億美元至127億美元（約台幣3830億至4153億）之間，這一預測低於市場預期的128.7億美元（約台幣4208億）。

