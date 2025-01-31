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川普揚言課100％關稅　謝金河：台積電的考驗時刻

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「台積電的考驗時刻」為題撰文，表示川普揚言要對台積電課100%關稅，正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知，接下來麻煩的是美國科技大廠，2月20前後，台積電董事會要在美國召開，接下來台積電如何和川普團隊溝通？這可能是台積電的當務之急。

以下為謝金河臉書全文：

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今年農曆春節期間，中國的DeepSeek帶給資本巿場巨大衝擊，美國Ai相關的企業股價全面仆倒。另一個是台積電變數增加了！

川普選前就一直認為台積電搶走美國的晶片生意，現在進一步認定台積電搶走美國98%晶片生意！現在不止川普這麼說，連候任的商務部長Howard Lutnick也這樣說，顯然川普的團隊只是把晶片當成一般商品，而不是戰略物資，這對台積電增加不少新的壓力。

川普揚言要對台積電課100%關稅，正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知，接下來麻煩的是美國科技大廠。

關稅能使得上力的是一般商品，也就是說我本身已經生產的產品，面對另一個競爭對手削價競爭，弱化了自己商品的競爭力，於是我對競爭對手高關稅，以保護本國產業。像電動車。

但晶片，尤其是先進製程的高階晶片，這是比較利益分工的結果，也就是這個產品在美國生產不划算，美國設計公司委託台積電生產，美國的設計公司因為沒有工廠，可以享受高達八，九成的毛利率，這是國際生產分工的結果。

另一個是台積電的競爭力不是天上掉下來的！一開始美國的Intel，南韓的三星都是台積電的競爭對手，但後來台積電勝出，台積電良率遙遙領先。還有台積電恪遵為客戶代工的「Trust」，充分獲得客戶的信賴才能有今天。

假如川普對台積電開徵100%關稅，台積電只是生產中間財，這個100%關稅一定是100%轉嫁至Apple，NVIDIA，AVGO，AMD等大廠身上，對美國設計大廠只有添加成本轉嫁的壓力。而這個時候，美國大廠在全世界找不到可以幫忙他們代工的晶片製造商。

如果川普要重新培養美國的晶片製造商，也許等到川普四年任期結束也辦不到！Intel現在市值只有852億美元，還差台積電很遠。而且，美國人不喜歡進工廠，晶片製造一直不是美國人的強項。如果川普沒有弄清台積電的戰略制高點，他的美國再偉大，可能只是空談！

台灣在春節年假期間，台積電只有27日受到DeepSeek衝擊下跌29.57美元，這幾天已經收復一半以上失土，看起來台積電仍然有一定的抵抗力，比NVIDIA的股價強韌很多！

2月20前後，台積電董事會要在美國召開，接下來台積電如何和川普團隊溝通？這可能是台積電的當務之急！

關鍵字： 台積電

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