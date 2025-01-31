月薪5萬怎麼理財？　網見「他的配置」大讚：教科書等級

▲原PO月薪5萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

月薪5萬元，要怎麼理財？近日有網友發文透露，他目前月薪50K，住在非台北的縣市，他列出自己每個月的花費，以及理財的方式，想要知道大家有沒有更好的建議？貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「25歲月薪50K理財建議」為標題發文，提到他月薪50K，家裡雖然不是很有錢，但也不需要他提供錢。目前不住在台北的他，每個月都要負擔7500元的房租、1萬元的伙食費，另外手機費、買其他東西的支出，大約是7500元，也就是說，他每個月大概就是花25K。

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原PO透露，他其實有買汽車的打算，但對品牌沒有特別的追求，買二手車也可以，所以每個月都會抓1萬元存起來。另外，他目前有20萬元的緊急備用金，然後會買006208、VOO，各是7500元，股票部分則有50萬元。針對他的支出和理財方式，他就想知道大家是否有更好的建議？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你的理財規劃看起來是沒有問題的，甚至在你這個年紀靠自己能有這樣的成果，非常不錯」、「不是，你這狀況很好啊，各方面都很好，不需要改變什麼吧」、「25歲股票就有500K，我不存了」、「不錯了，這配置穩穩放長期滾，睡得也安心」、「看起來規劃得很不錯」、「完全教科書等級，備用金我自己抓一年的月開銷，可以給你參考」。

也有網友認為，「你選擇的就只是穩 ，沒啥對錯，工作穩定，連投資也是穩的那種，你應該很容易算出幾年後資產多少、報酬多少，再去評估這樣的結果能不能接受就好」、「如果真的想存錢，買車還是要慎重考慮，開銷很大」、「所有理財規劃，必須檢視自己的想要與需要，買二手車不一定比較聰明，因為你沒有考慮到後面可能的維修與保養費用」。