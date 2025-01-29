「退休只有財務自由還不夠」　前銀行家：要建立3種資本

▲銀行家建議，先為退休生活要做什麼好做準備。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

提早退休並非想像中的夢想生活。曾任瑞銀集團（UBS）董事總經理的前銀行家艾瑞克辛（Eric Sim），透過自身經驗分享，財務自由並不一定意味著提早離開職場是最佳選擇。

艾瑞克辛原本預計在65歲退休，過著巡航旅行、高爾夫球場與好友聚會的生活。然而，在擔任董事總經理並獲得多筆高額年終獎金後，他提早實現了財務自由。

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艾瑞克辛表示，「如果不再需要為他人工作，那我會做什麼？」他開始深入思考人生的意義，經過一番自我反思，他決定離開銀行業，於2015年創立了 「Institute of Life」，這是一所專為年輕專業人士設立的培訓機構，旨在幫助他們在工作和生活中獲得成功。儘管財務自由給了他更多選擇，真正讓他感到滿足的，則是投入一項意義非凡的計畫。

儘管已達成財務自由，艾瑞克辛並不認同提倡極端儲蓄以提早退休的FIRE運動，他指出，許多追求FIRE的人，往往對退休後的生活沒有明確規劃。一旦實現目標，最初幾個月的自由感可能很快被無聊取代，「工作多年後，前三個月的退休生活會感覺很好，但如果缺乏有意義的活動，日子很快就會變得空虛，」

對於退休生活，僅有財務自由是不夠的。艾瑞克辛強調，要讓退休生活充實，還需要建立三種資本：

1、財務資本

為退休提供穩定性和自由的基礎。

2、人力資本

技能、知識和嗜好，為生活帶來意義與結構。在職場或副業中培養興趣，能確保退休後仍有充實的活動。

3、社會資本

長期累積的人際關係與好感。幫助他人能為晚年建立支持網絡，讓生活更充實。

不是每個人都需要提早退休。關鍵在於是否對退休後的生活有清晰的目標和計劃。如果對未來感到迷茫，他建議可以繼續工作，並在空閒時間探索自己的興趣。

「退休應該是關於有意義的投入，而不是單純逃離工作」，艾瑞克辛指出，「如果沒有使命感，日子就可能變得空洞。」

無論選擇提早退休還是持續工作，重點在於追求一個充滿意義、連結和成長的人生。