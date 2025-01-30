快來拿錢！2.6萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領40萬元

▲依《勞基法》規定，雇主按月為適用於勞退舊制的勞工提繳退休金到專戶中，等舊制勞工全退休可領回。（示意圖／資料照片）

記者唐鎮宇／台北報導

依《勞基法》規定，雇主每月要為適用勞退舊制的勞工提繳退休金到專戶中，待有舊制年資勞工已全數退休時，才可領回專戶中的錢。勞動部清查發現，全台多達2.6萬家公司已無舊制勞工，專戶內合計高達105億元，至今卻尚未領回，呼籲雇主可向各縣市政府申請結清帳戶。

勞退舊制於1986年實施，勞工任職公司時，由公司每月依薪資提撥2~15%到專戶，每年年底前雇主計算次年要退休的勞工退休金金額，並在次年3月底前足額撥款到帳戶中。等勞工要退休時，公司再依勞工退休時薪資與累積年資，從專戶提領發給退休金。若公司已無舊制年資勞工或歇業，雇主才可申請結清，把帳戶中的錢領回。

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依勞動部資料，截至去年底，目前全台近7.5萬個舊制帳戶中，有2.6萬家公司已無僱用舊制勞工，較前年減少4000家，代表雇主可申請結清，把錢拿回來。這2.6萬個帳戶，總計金額達105億元，較前年增加8億元，平均每位老闆可領回約40萬元。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨解釋，雖然可結清的帳戶減少，但全體金額卻增加，是因為新增符合結清專戶金額較大，抵過了已結清專戶提領的金額。這些勞退舊制專戶就像銀行戶頭一樣，每年會有利息，也會參與舊制勞退基金投資收益分配，但仍要等到公司負責人主動申請結清才會發還。勞動部呼籲雇主可向勞保局查詢公司是否還有適用勞退舊制的員工，或向各地縣市政府勞工局申請結清程序，勞工局確認公司期間沒有積欠勞工退休金後，就會發還專戶內的金額。